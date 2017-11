Czech Press Photo: Devadesátiletý sportovec Jirka, superúplněk a barevné dostihy očima nominovaných sportovních fotografů

Jirka Soukup se narodil v roce 1927, letos oslavil 90. narozeniny. Je pravděpodobně nejstarší český aktivní sportovec. Ve svých 90 letech se týden co týden účastní nějakého sportovního klání. Nejčastěji se věnuje běhu, ale ve svém ročníku, kde je často jediný, vyniká také ve skoku vysokému, cyklistice, rychlochůzi nebo otužování.

Nesmrtelný sportovec

„S Jirkou jezdím jak po závodech v ČR, tak v zahraničí. Jel jsem s ním na Mistrovství světa veteránů v dánském Aarhus, kde získal v kategorii nad 90 let zlatou medaili v trojskoku a skoku dalekém. Ze závodu na 5 km byl diskvalifikován lékařkou mistrovství z obavy o jeho zdraví. Při skoku vysokém nepřekonal základní výšku 80 cm. Kdyby mu umožnili začít na 70 cm, věřím, že by oněch 80 cm nakonec překonal. Takto měl jen tři nevydařené pokusy,“ líčí úspěchy i neúspěchy neskutečně vitálního Jirky Soukupa fotograf Vojtěch Hurych. Doma v Česku Jirka absolvuje několikrát do měsíce závod na 10 km. Organizátoři ho většinou pouští na trať o hodinu dříve, aby dobíhal společně s ostatními závodníky. „Kromě jeho sportovních aktivit dokumentuji i jeho společenský a rodinný život. Jirka je velmi činorodý, kromě sportu žije také uměním,“ dodává „dvorní“ fotograf nesmrtelného sportsmana Hurych nominovaný na první cenu Czech Press Photo v kategorii Sport.

Bizarní dostihy

Kdo jiný by měl umět skvěle nafotit dostihy a jejich zákulisí než fotograf původem z Pardubic? Roman Vondrouš se v městě dostihových koní narodil v roce 1975. Absolvoval magisterské studium na Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě, kde nyní dodělává doktorát. Je fotoreportérem České tiskové kanceláře. Je laureátem první ceny v prestižní mezinárodní soutěži World Press Photo 2013 v kategorii Sport a několikanásobný držitel ocenění v národní soutěži Czech Press Photo.

„Fotografický soubor Zákulisí dostihové světa vznikal během dostihové sezóny 2017 na několika závodištích po celé České republice. Zajímavé a zásadně nearanžované motivy jsem hledal jak mezi návštěvníky dostihů, tak ve stájích, ale nezapomínal jsem ani na aktéry samotných dostihů, a to koně a žokeje. Fotografování dostihů se věnuji již několik let, ale pohled do jeho zákulisí mě nabil novým tvůrčím elánem, protože jsem v něm objevil mnoho zajímavých a neotřelých situací, které mnohdy hraničí až s bizarními výjevy. A právě dílčí soustředění se na ně bylo i jedním z mých cílů, abych pohled na zákulisí nezachycoval pouhým dokumentárním stylem,“ říká o focení nominované série Roman Vondrouš.

Měsíc v hlavní roli

Michal Červený se ve fotografii zaměřuje především na sport, zejména pak cyklistiku. Žije v Praze, fotografuje od roku 2006. Vítěz Czech Press Photo 2016 v kategorii Sport Single a ČTK, Vítěz kategorie Canon Junior Awards na Czech Press Photo 2011, dlouhodobě dokumentuje kariéru dvojnásobného olympijského vítěze Jaroslava Kulhavého.

„O fotce s Měsícem jsem přemýšlel už delší dobu a loňský tzv. superúplněk k tomu byl ideální příležitostí. Když se blížil 14. listopad a byla možnost, že by mohlo vyjít počasí, začal jsem plánovat samotné focení. Tři dny jsem jezdil a hledal vhodnou lokalitu, pročítal weby o myslivosti (ano, myslivci opravdu mají o Měsíci dobrý přehled) a astronomii, kombinoval je s moderními aplikacemi a snažil se poznatky skloubit s nějakým konkrétním místem. Nicméně i přesto jsem si nebyl vůbec jistý, že to “klapne” a proto jsem jako modelku oslovil kamarádku Karlu Štěpánovou. Ta nejen, že jako přední česká cyklistka na kole dobře vypadá, ale hlavně by mi snad moc nevynadala, kdyby to celé nevyšlo… Nakonec se ale zadařilo, červený Měsíc vyšel přesně tam, kde měl a my měli asi 5 minut na několik málo fotografií,“ říká o focení nominovaného snímku Červený.