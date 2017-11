Představujeme fotografie nominované na cenu Czech Press Photo 2017. Která zvítězí? Podívejte se na kategorii Sport

Mistrovství světa v šermu, Lipsko – tak se jmenuje série fotografií, s níž soutěží Filip Singer na letošním ročníku Czech Press Phota. „Podruhé v životě jsem měl možnost fotografovat šerm,“ říká Filip. „Prostředí v německém Lipsku bylo více než důstojné. Šermíři v bílém v akci na černém pozadí a francouzština jako oficiální jazyk tohoto sportu – chvilkami jsem měl pocit, jako bych fotografoval balet či divadlo. Sport je to ale velice tvrdý a neuvěřitelně náročný,“ popisuje atmosféru.

Dokumentovat tento sport na vrcholné soutěži je ovšem pro agenturního fotografa náročné zadání. „Denně jsem musel zvládnout desítky šermířských soubojů. V hale jsem trávil čas od rána do noci celý týden,“ vzpomíná fotograf, „někdy jsem musel stihnout více zápasů najednou ve stejný čas. Stávalo se, že šermoval naráz Japonec, Švýcar, Němec a Brit a do toho se někde předávala medaile. To pak máte na fotografování jednoho zápasu třeba jen několik minut. V přestávkách mezi zápasy je třeba popisovat a odesílat fotografie do světa.“

Každý den se Filip Singer naučil o šermu něco nového a začal jsem teoreticky ovládat jednotlivé výpady tak, že ke konci šampionátu už dokázal fotografovat pouze ty důležité momenty. „Jak fotit šerm jsem se naučil a částečně také odkoukal od italských fotografů, kteří fotí šerm i na olympiádách. To není náhoda, šerm je mimo jiné italským národním sportem,“vysvětluje.

Volné dokumentární tvorbě se Filip Singer věnuje od roku 1999, kdy zaměřil svoji pozornost zejména na odlehlé oblasti Sibiře a bývalé sovětské republiky. Zajímá ho prostředí a změny, jež se dotýkají obyčejných lidí z bývalého SSSR. Od roku 2000 podnikl několik dlouhých cest do Ruska, centrální Asie a Číny.

Ve fotografiích zachycuje zejména dopad člověka na životní prostředí a život lidí v nejvíce znečištěných místech světa. Od roku 2002 se věnuje dokumentární a novinářské fotografii.

Spolupracuje s mezinárodní fotografickou skupinou SPUTNIK PHOTOS a je členem vídeňské agentury Anzenberger.

Od roku 2008 je kmenovým fotografem mezinárodní tiskové agentury European Pressphoto Agency (EPA). Pro tiskovou agenturu fotograficky pokrývá hlavní zpravodajské události ve střední Evropě a v ostatních zemích světa. Publikuje fotografie v Česku i v zahraničí (Der Spiegel, Time, National Geographic, Newsweek, The New York Times, Guardian, El Mundo, Le Figaro, Stern a další).

Je držitelem sedmnácti ocenění v soutěži Czech Press Photo. V roce 2014 získal v soutěži hlavní cenu, Fotografii roku.

Diagonála

Skialpinistický trek na ledovci Pitztal v Rakousku okouzlil slovenského fotografa Rastislava Kakaru. „Chtěl jsem zachytit spojení člověka a přírody a jeho věčnou touhu čelit výzvám v minimalistickém formátu, tak aby nic nerušilo daný okamžik. A zároveň jsem chtěl naplnit atributy výtvarné fotografie. Po asi 60 minutách ta chvíle nastala. Poskytla mi ji skupina skialpinistů na protějším svahu ledovce Pitztal spolu s vhodným světlem a prostorem?“ říká autor o vzniku snímku.

Rodák z Košic vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a pracuje jako lékař Záchranné služby Středočeský Kraj a v Oblastní Nemocnici Kolín. Kromě fotografie se věnuje vysokohorské turistice, ledovcové turistice, lezení, lyžování a freeridu. Všechny tyto činnosti si neumí představit bez fotoaparátu. „Fotografii se věnuji od svých osmi let, kdy mě k ní přivedl můj otec. Začínal jsem s fotoaparátem zn. Praktika, tehdy jsem měl rád tvorbu ve fotokomoře, kde jsem byl klidně nepřetržitě šest osm hodin. Dnes se s digitální technikou snažím ve výtvarné formě zachytit sport nebo přírodu či architekturu. Mým cílem je zachytit okamžik tak, aby záběr nabídl emoce a zážitek z dané situace nenásilnou formou,“ přiznává se Kakara.

Skokan do vody

Fotografie Tomáše Krista zachycující skokana dopadajícího na vodní hladinu vznikla během exhibičního představení v rámci osmnáctého ročníku Desperados Highjump v Hříměždicích. Švýcar Jan Wermelinger skákal z dvanáctimetrové výšky. Jak sám po skoku řekl, je to hraniční výška i pro tak „crazy“ skoky. A prý to ani tolik nebolí. „Fotil jsem dlouhým objektivem z platformy přímo nad místem, odkud Jan skákal. Díky tomu je fotka kompozičně čistá: pouze skokan a temná voda lomu. Není úplně snadné vystihnout ten pravý okamžik v rychlosti, kterou se tělo blíží hladině a následně ji proráží. Jde o zlomek vteřiny. Že se podařilo zachytit působivý okamžik dopadu, mi tedy udělalo velkou radost, stejně jako samotnému protagonistovi. Skoky do vody jsou krásný sport pro odvážné a pohybově nadané sportovce,“ popisuje Tomáš Krist.

V letech 1994–1995 působil jako externí fotograf ČTK, v letech 1996–1999 pracoval jako fotoreportér v Zemských novinách, od roku 1999 do 2012 v Lidových novinách. V současné době pracuje jako fotograf mediální skupiny MAFRA. Hlavním jeho zaměřením je portrétní, módní, koncertní a gastronomická fotografie pro magazíny mediálního domu. Obdržel několik ocenění Czech Press Photo.