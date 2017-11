Czech Press Photo: Jakeš, Varga a Kajínek očima nominovaných fotografů

Geniální hudebník a slovenský skladatel Marián Varga se naposledy objevil na veřejnosti na festivalu Pohoda, kam si přijel poslechnout svoje kvarteto a skladby, které mu zahrál přítel, violoncellista Jozef Lupták s partou muzikantů. Varga seděl v první řadě, na vozíčku, pozorně poslouchal, a i když musel dýchat s pomocí kyslíku, neodpustil si svoji neodmyslitelnou cigaretu. Zemřel 9. srpna ve svém domě v Čiernej Vodě. V černobílé sérii jeho poslední okamžiky na veřejnosti zachytil rodák z Bratislavy Tomáš Benedikovič. Vystudoval Fakultu výtvarných umění Akademie umění v Banské Bystrici. Od roku 2005 se věnuje novinářské fotografii. Nejdříve v agentuře SITA, potom v deníku SME a nyní v Denníku N.

Nesmrtelný Jakeš

Více než čtvrt století od pádu komunistického režimu žije nejmocnější politik předlistopadové KSČ Milouš Jakeš prakticky jako jakýkoliv jiný český důchodce. Pětadevadesátiletý muž si pere, vaří a po Praze jezdí zásadně městskou hromadnou dopravou. „Dostal jsem nabídku Jakeše fotit. Lákalo mě zachytit jednu z posledních postav předlistopadového komunistického režimu, navíc osobnosti v očích veřejnosti tak kontroverzní. Snímky ukazují některé momenty z běžného života dnes tohoto pětadevadesátiletého muže, v jeho dejvickém bytě i při nákupech v podbabském Kauflandu,“ uvedl fotograf černobílé nominované série Jiří Benák. Jiří Benák byl v letech 2005-2009 fotoeditorem deníku MF Dnes. Od roku 2009 je pak na stejné pozici na zpravodajském webu iDnes.cz. Kromě fotografie se věnuje také českému výtvarnému umění šedesátých a sedmdesátých let minulého století.

Masový vrah a profesionální fotograf. Policie hledá oběti inteligentního zločince,…

První vteřiny na svobodě

Fotografie Jiřího Kajínka vznikla po zhruba týdenním čekání před branami jablonecké Věznice Rýnovice. Na podpis milosti a následné propuštění tu čekala média doslova ze všech koutů republiky. Prostor před věznicí tak několik dní připomínal spíše novinářský kemp než jindy opuštěný plácek. I když bylo čekání pro velkou část novinářů utrpením, a to zejména kvůli nemilosrdnému žáru slunce, snažili se si ho všichni nějak zpříjemnit. Na téměř každodenním pořádku tu byla přítomnost poslíčka s pizzou, rozpálený gril, někteří si zahráli i pétanque. Ti šťastnější byli občas vystřídání kolegy ze svých redakcí. Tvořila se tu nová přátelství a ani o humor nebyla nouze. "Hele, hele, už, něco se děje!" a v tu chvíli byl celý tábor v nejvyšší pohotovosti, fotografové a kameramani rychle skákali po svém vybavení a běželi na své pozice. "To byl jen vtip, až to bude naostro, měli byste být rychlejší, nebo vám uteče," dodal s úsměvem kameraman, který poplach vyvolal.

Po podpisu milosti už šlo vše rychle. Tentokrát všichni už v poklidu zaujali své pozice. „Při pořízení snímku bylo nejhorší celé to čekání. Většina zástupců médií zde byla jen proto, že "ti druzí" jsou tu také. Na druhou stranu měla celá tahle maškaráda i něco do sebe,“ vysvětluje autor fotografie Petr Zbranek, fotoreportér Deníku pro Liberecký kraj a fotograf na volné noze.