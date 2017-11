Svatý Martin přiveze spoustu zábavy. Začněte slavit už v pátek

Víno, pečené husy, makové rohlíčky, to všechno čeká o víkendu na ty, kteří chtějí oslavit svátek svatého Martina. A také hudba a jízda parním vlakem!

Golden Big Band Prague a Petr Sovič

Nejmladší zpívající kapelník v České republice Petr Sovič slaví 30. narozeniny. Jeho Golden Big Band Prague a populární čeští zpěváci i zpěvačky budou u toho! Narozeninový koncert se koná v Divadle u Hasičů 10. listopadu 2017 od 19,00 hodin. Během hudebního večera zazní jak písně převzaté, tak skladby autorské. Oslavenec si zazpívá s hvězdami první velikosti. Těšit se můžete na Evu Pilarovou, Ilonu Csákovou, Daniela Hůlku, Jitku Zelenkovou, Josefa Zímu, Zuzanu Vlčekovou, Jana Smigmatora, Vlastu Horvátha, Dagmar Zázvůrkovou, Patricii či Adrianu Bajtkovou. Celkem zpěvákovi během koncertu popřeje 30 gratulantů a zazní 30 hitů.

Zpěvák a moderátor Petr Sovič hrál už jako kluk na trubku či bicí různé hudební žánry a snil o vlastním orchestru, před který by se jako kapelník postavil po vzoru Gustava Broma či Karla Vlacha. Nakonec se našel ve swingové muzice, která se stala jeho životní láskou. Svůj velký sen si splnil v roce 2011, kdy vdechl život orchestru Golden Big Band Prague. Petrova hudební tvorba se zaměřuje výhradně na české melodie za doprovodu velkého orchestru. Tento „retro prvek“ je zabalený do moderního obalu a díky tomu si posluchači kromě samotného hlasu interpreta vychutnají hity ve svěžím aranžmá za zvuku živě hrajícího Golden Big Bandu Prague.

Svatý Martin na Mikulovsku – Festival otevřených sklepů 2017

V Mikulově se o víkendu otevřou sklepy a vy budete moci ochutnat produkty 31 vinařů z Dolních Dunajovic, Perné, Bavor, Mikulova a Sedlece, a to více než 320 vzorků. Budou to především bílá vína a odrůdy typické pro Mikulovskou vinařskou podoblast, především pinoty (rulandské) a ryzlinky. Dále se můžete těšit na vína bariková, ledová, svatomartinská a k ochutnání bude i sekt. K ochutnávce vám budou hrát cimbálovky a harmonikáři.

Svatomartinský festival začíná oficiálně v sobotu 11. listopadu, sklepy budou otevřeny od 10.00 do 21.00 hod. s následným večerním programem. V neděli pak pokračuje od 10.00 do 15.00 hod.

Svatomartinská jízda parním vlakem z Jindřichova Hradce

V sobotu jedenáctého se mezi desátou a čtvrtou hodinou můžete projet parním vlakem na svatomartinskou hostinu, a to z Jindřichova Hradce do podzimem vybarvených kopců České Kanady. Parním vláčkem se přenesete v čase o pěkných pár desetiletí zpět. Chybět nebude stylová dobová hudba, která bude vyhrávat při hodování i cestou tam a zpátky. V ceně jízdenky je svatomartinská hostina: pečená husa s knedlíkem a zelím, koláče, sýry a další pochutiny a také svatomartinská vína z Moravy.

Svatomartinská jízda parního vlaku vyjíždí z Jindřichova Hradce do stanice Hůrky v 10.25 a vrátí se v 15.55. Doporučujeme rezervovat si jízdenku na na office@jhmd.cz nebo na +420 384 361 165, nebo si je od 30. 10. koupit přes http://jizdenky.jhmd.cz/.

Oslava svatomartinských vín a husí v Hustopečích

V sobotu jedenáctého dorazí v plné parádě svatý Martin také do Hustopečí, kde bude na programu pečená husa a pestrý výběr svatomartinských vín. Program čeká na návštěvníky na Dukelském náměstí od deseti hodin. Svatý Martin dorazí na náměstí na koni s početnou družinou přesně v 11 hodin a 11 minut. Mladá vína budou k ochutnání také v otevřených sklepích ve vinařské uličce Na Hradbách. K oslavám se připojí restaurace po celém městě. Starší ročníky vín se budou ochutnávat na nádvoří renesančního domu U SynkůOtevřená bude i Stálá vinařská expozice města, která nabízí k degustaci Hustopečského městského vína.

Svatomartinský košt na hradě Křivoklát

Po celý víkend si na Křivoklátě nenechte ujít výborné jídlo i víno za zvuků cimbálovky! Svatomartinský košt připravila Hradní krčma na prvním nádvoří hradu. Košt mladých vín vás čeká také v Galerii u kamen a s cimbálovkou si můžete od plic zazpívat!

Martin na bílém koni pod Bílou věží

Svatý Martin zavítá i do Hradce Králové, a to na Velké náměstí pod Bílou věž, kde se chystá skvělý program pro celou rodinu. Zkusíte svatomartinské rohlíčky, svatomartinské víno a mnoho dalších tradičních lahůdek i už dokonce i adventních inspirací. Bílá věž bude přístupná od dvou do osmi hodin za poloviční vstupné.