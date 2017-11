Czech Press Photo: Lidové plesy, Chánov a skok. Fotografové každodenního života Hanke, Jančúch a Královec

Každodenní život, to je kategorie v Czech Press Photo více než bohatě zastoupená. Michael Hanke získal nominaci za cyklus Plesová sezona. Marek Jančúch za fotku Jádro Evropy zachycující Stalinův pomník a Jiří Královec skákal s dětmi v Chánově.

Michael Hanke se fotografii se začal věnovat až od svých čtyřiceti let. Jeho doménou je humanistický dokument se zaměřením na dlouhodobě fotografovaná témata. Mezi nejznámější soubory patří Cirkus (2012), Senioři – taneční zábavy (2013), Šachy – turnaje mládeže (2015), Letecký den (2016) a Den na dostizích (2016). Je držitelem pěti ocenění v soutěži Czech Press Photo.

Plesy a bály

V dokumentárním souboru „Plesová sezóna“ se stejně jako ve všech svých dosavadních cyklech Hanke zaměřuje na člověka. Tak, aby z fotek bylo cítit ryzí člověčenství. Fotografie v sobě obsahují více plánů najednou, včetně jisté dávky tajemna, aby v nich i s odstupem času bylo možné nacházet něco nového.

„Nepřitahují mne škrobené plesy, zajímají mě výhradně plesy lidové, kde se většina lidí dokáže chovat přirozeně, spontánně, lidsky. Proto tento soubor vždy zkraje roku fotografuji převážně na mysliveckých a hasičských plesech či bálech. Tak jako v ostatních svých dlouhodobých cyklech, i zde se snažím pokrýt celou šíři zvoleného tématu – od slavnostního zahájení, přes taneční zábavu, až po vyhlášení tomboly,“ vysvětluje Hanke.

„Během fotografování ctím určité zásady, kterým vše ostatní podřizuji. Jednou z těchto zásad je, že za žádných okolností nearanžuji, protože to považuji za základní princip humanistického dokumentu a jedině tak dokážu mít své fotky rád. Druhou z mých zásad je, že z plesu vždy odcházím nejpozději o půlnoci. Snažím se lidi fotit citlivě a s pokorou, takže o záběry toho, jak lidé po půlnoci tančí na stolech, nestojím,“ dodává.

Stalin na prodej

Fotografie Jádro Evropy zachycuje pomník Stalina v jedné slovenské vesnici. Její autor, Marek Jančúch, ve své tvorbě propojuje dokument s reportážní fotografií. Už několik let postupně skládá vizuální portrét Slovenska, kdy zobrazuje vztah člověka a krajiny i každodenní realitu. To je rovněž příznačné pro fotografie se sochami Stalina a Lenina. „Natrefil jsem na běžný inzerát, v němž jeden pán nabízel tyto dvě sochy na prodej. Neuvěřitelné! Zvednul jsem telefon, dohodnul s ním schůzku a bylo to. Někdy nejsou věci tak složité, jak se na první pohled mohou zdát,“ tvrdí fotograf. Fotografická série nemoralizuje. Pouze zachycuje slovenskou krajinu, která si dnes klade otázku, zda je připravena stát se plnohodnotným jádrem Evropské unie.

Marek Jančúch žije v Žilině a jeho snímky s uvedenou tematikou byly již jako série tento rok oceněny na soutěži Slovak Press Photo.

Pozitivní Chánov

Fotograf Jiří Královec v červnu společně s několika dalšími lidmi vyrazil za dětmi na sídliště do Chánova oslavit Den dětí a strávit s nimi odpoledne. Samotné sídliště dětem moc příležitostí k zábavě nenabízí, a každý návštěvník se tak během pár minut ocitne v obležení desítek dětí, které čekají na něco zajímavého. Zodpovídáním otázek, které pršely ze všech stran, než se vůbec odvážil vytáhnout z batohu foťák, strávil zhruba dvě hodiny. Při podobném fotografování někdy nastává problém s tím, že děti, které o focení stojí, začnou pózovat a předvádět se - a chvíli to trvá, než na přítomnost fotoaparátu pozapomenou a než je zase možné zachytit “normální”, přirozenou situaci.

Tématem, na které se většinu času soustředil, byla hromada zrezivělých pružin ze starých matrací, které si děti dotáhly od popelnic k pískovišti a ze kterých postupem času odpršela veškerá látka. Útvar teď slouží jako improvizovaná trampolína, na které si děti krátí čas a předvádějí neuvěřitelné akrobatické kousky.

„Prostředí sídliště je v mnoha ohledech celkem bezútěšné, a tak jsem rád, že fotka zachycuje něco pozitivního. Vždy se snažím hotové fotky přivézt zpátky, nebo (pokud je to možné) snímky alespoň zaslat přes internet a nechat dětem nějakou památku, ale vlastně až do tiskové konference v Czech Photo Centre jsem fotky nikde nezveřejnil, a snímek tak kromě dětí nikdo neviděl,“ říká Královec.

Jiří Královec se focení věnuje asi pět let. Začínal původně s dokumentární fotografií, ale v poslední době se věnuje také stylizovanějším druhům fotek a portrétům.