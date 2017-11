Ozdravná cesta do samého nitra země. To jsou slavné přírodní lázně v Gasteinském údolí

Jen v plavkách, županu, v pantoflích a s ručníkem na rameni nastupuji do žlutého vlaku. Čeká mě dvoukilometrová cesta do nitra hory, pojedu 15 minut úzkým tunelem, abych pak ulehla na lůžko ve štole, kde bude 37 stupňů Celsia a vlhký vzduch (75 %) prosycený radonem. Ano, tím radioaktivním plynem, strašákem po černobylské havárii. V přiměřeném množství ale léčí.

Jako v horečce

Vlak vjíždí do tmavého úzkého tunelu. Vlhkou skálu od nás dělí jen pár centimetrů. Ve vlaku jede i lékařský doprovod a v každém kupé je tlačítko na přivolání pomoci. Hlouběji a hlouběji se zavrtáváme do skály: vzduch vlhkostí těžkne, teplo stoupá. Proniká skulinami, prasklinami a umělými tunely z výparů termální vody, která bublá kilometry pod zemským povrchem.

Začínám se potit, začíná ozdravný proces. „Postupně se tělo dostane do stavu, jako by mělo horečku, a nastupují obranné mechanismy: protizánětlivé a protibolestivé, startuje imunitní systém, regenerují se buňky,“ vysvětlila mi před cestou zdejší lékařka Pavla Čipová, původem ze Zlína.

V nitru hory je pět stanic se štolami a lůžky (kapacita od 20 do 80) a v každé z nich je jiná teplota: od 37 do 41,5 stupně Celsia. Vlhkost vzduchu se pohybuje od 70 do 100 procent. Nejchladněji je v první stanici, kam chodí nováčci. A právě tady vystupujeme.

Ve vlaku jedou hlavně turisté, většina si jede pro úlevu od všemožných bolestí, zregenerovat svaly namožené z okolních horských kopců, odpočinout si a nabudit hormon dobré nálady, serotonin. Do štol ale běžně míří vlaky plné lidí, kteří doufají, že jim zdejší klima pomůže zbavit se nemocí a bolestí. Kombinace malého množství radonu, vlhkého vzduchu a tepla pomáhá při léčbě chronických zánětů, nemocí pohybového ústrojí, alergií, kožních nemocí, zbavuje dlouhodobě bolestí i potíží s menopauzou.

Nečekaný objev

Ve štole tiše zní relaxační hudba, uléhám na jedno z lůžek a už nařizují klid. Usnout se mi nedaří, sahám na vlhkou skálu. Už v 16. a 17. století tady horníci hledali zlato a stříbro, ale objevili i jiný cenný poklad: zdraví. Jak se postupem času prokutávali hlouběji a hlouběji, stoupala teplota a vlhkost vzduchu. Jejich těla zmožená tvrdou fyzickou prací tady nečekaně nacházela úlevu. A tak to všechno začalo. V roce 1946 sem nastoupili vědci a za šest let už tady uléhali první pacienti. Od té doby mnoho lékařských výzkumů potvrdilo zdejší pozitivní účinky na zdraví.

Dvacet minut uběhne překvapivě rychle a ozdravná kúra je u konce. Nasedám do kupé naproti doktorce Čipové. Do nitra léčivé hory jezdí jako lékařský doprovod téměř denně, a tak se ptám, co to dělá s jejím zdravím. „Nebývám vůbec nemocná. Nemám přes zimu ani rýmu,“ říká lékařka. „Je to zázrak přírody. Kdybych to sama nezažila, asi bych nevěřila. Měla jsem silnou alergii na slunce, a když jsem tady v květnu před lety začala pracovat, už v říjnu jsem se opalovala bez slunečníku na Mallorce.“

Dlouhý efekt radonu

Denně se tady otočí na 500 lidí. Léčba je úspěšná u 80–90 procent z nich. „U nemocných lidí jedna jízda do štol nestačí, musí jich být minimálně 6–12, a to obden. K léčebnému efektu dochází i osm týdnů po poslední návštěvě,“ vysvětluje lékařka. Nemocní také tráví ve štolách delší dobu než zdraví: 50 minut. „To je maximum, co člověk vydrží,“ říká. Nesmí sem klaustrofobici, lidé se špatnou srážlivostí krve, s vážnými srdečními problémy, krátce po léčbě rakoviny.

Vlak pomalu míří k východu. Vzduch je lehčí, teplota klesá, tělo se ochlazuje. Na jedné ze zastávek někteří lidé vystupují a utírají si zpocená těla. A jsme na konečné. Sklenice čerstvého džusu mě probudí a při východu v nadmořské výšce 1270 metrů mě do nosu praští čerstvý horský vzduch. Radon, který se dostal do celého mého organismu, bych měla mít v těle ještě 20 minut a svaly pak připravené na další dobrodružství v Gasteinském údolí uprostřed národního parku Vysoké Taury.

Slavné lázeňství

Údolí Gastein v největším a nejstarším rakouském národním parku Vysoké Taury je lázeňstvím pověstné a bylo známé po světě jako lázně diplomatů, místo evropské politiky. O věhlas se zasloužila zvučná jména. Jezdil sem císař František Josef I. s manželkou Sissi, básník Johann Wolfgang Goethe, ruský car Petr Veliký nebo skladatel Franz Schubert. Ze země tady vyvěrá 70 pramenů, za den je to až 5 milionů litrů vody, která je speciálním potrubím rozvedená do některých hotelů a lázeňských domů. Lehce mineralizovaná a přírodním radonem obohacená voda pomáhá při léčbě pohybového ústrojí, revmatu, poškození páteře nebo astmatu. Objednat si můžete různé lázeňské procedury. Kromě radonové terapie nabízejí lázeňská a zdravotnická zařízení v Gasteinském údolí i řadu speciálních alternativních léčebných metod.

Jak do Gasteinu

Jak z Brna, tak i Prahy se dá do Gasteinu, který je asi 100 km od Salcburku, dojet autem v ideálním případě za 5:30 hodiny. Pohodlně se tam dostanete i vlakem. Z Prahy s jedním přestupem v Linci trvá cesta 7:39 a vyjde na 800 korun bez slevové karty. Pokud vyrazíte z Brna, musíte přestoupit ve Vídni a za 6:18 hodiny byste měli být v cíli. Za jízdenku zaplatíte bez slev zhruba 700 korun.

www.gastein.com

www.kamkam.eu

http://www.gasteiner-heilstollen.com

Gasteinské jezero

Leží v nadmořské výšce 848 m uprostřed velkolepé přírodní scenerie v srdci rakouských Alp. Zažijete tady občerstvující koupání v čisté vodě. Sezona je od začátku června do září.

Až 4 m hluboké jezero najdete v údolí mezi Bad Gastein a Bad Hofgastein, kousek od Gasteinské cyklostezky a promenády, která obě střediska spojuje.

Tip autorky

Gasteinské údolí je obklopeno nádhernou přírodou a nabízí množství pěších i cyklistických túr v srdci rakouských Alp. Vydejte se na jeden z nejkrásnějších výletů ze Sportgasteinu do Astenalmenu. Cestou budete míjet stovky vodopádů a při troše štěstí uvidíte divoká zvířata. Trasa je vhodná také pro děti a zvládnout se dá i na kole. Je dlouhá 6 km a vyšlápnete si do výšky 1589 m nad mořem. Zastavit se cestou můžete v malebné tradiční hospůdce Astenalm (s půvabným dětským hřištěm) nebo na konci trasy v Astenalmenu.