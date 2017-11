Na cestě s úsměvem: Objevte Fucking, pikantní dědictví hraběte Focca

Na první pohled by se mohlo zdát, že na tak nezvyklých názvech obce postaví prosperující turistický ruch. Ale chyba lávky. Žádné tematické pohlednice, samolepky, magnetky nebo trička tady nekoupíte. Dokonce ve Fuckingu ani nevyrábějí pivo značky Fucking Hell (česky Fuckingské světlé) a nenajdete tady kupodivu ani žádný erotický podnik.

Turisté chtiví selfíček se jen na krátkou chvíli zastaví u vjezdu do obce, vyfotí se s cedulí a zase mažou pryč. Navíc musí starosta spádové obce Tarsdorfu každoročně nakoupit několik nových cedulí, protože ty stávající si nenechavci odnášejí jako suvenýr.

Názvy obcí v Salcbursku nemají samozřejmě nic společného s jejich anglickým významem. Přípona „ing“ se v německých názvech používá pro komunitu, podobně jako u nás přípona „ov“ (Peckov, Oslov).

Za původem názvu obce Fucking musíme do hluboké historie, kdy se zde okolo roku 1070 usadil jistý hrabě Focco. Téměř tisíc let žili místní v klidu až do chvíle, kdy v roce 1945 jejich obec objevili spojenečtí vojáci. Definitivní tečku za klidem udělal internet.

Pokud je pro vaši romantickou duši návštěva Pettingu či Fuckingu příliš silná káva, můžete se vydat do Kissingu nedaleko německého Augsburgu, případně navštívit berlínskou městskou čtvrť Wedding. No a těm, kteří mají rádi v životě vše kompletní, doporučuji návštěvu všech zmíněných míst v patřičném pořadí. Katolíci by samozřejmě měli začít Weddingem, to je jasné.