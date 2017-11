Czech Press Photo: Erdogan, uhlí a ohně v Hamburku očima fotografů

Robert Barca je nominován v podkategorii Single za svůj snímek ANO Erdoganovi, NE demokracii. Fotografie je součástí reportážní série z tureckého referenda z dubna tohoto roku, která byla oceněna v rámci Slovak Press Photo. „Do Turecka jsem se vydal z vlastní iniciativy, protože mě zajímala atmosféra rozdělené společnosti. Chtěl jsem zachytit tuto historickou událost, protože si myslím, že po loňském puči je právě letošní referendum důležitým milníkem prezidenta Erdogana, jeho autoritářský způsob vládnutí a tím pádem i pro celé Turecko. Nezaměřoval jsem se na oficiální politické mítingy, ale na projevy občanské angažovanosti a na situaci, jaká panovala v istanbulských a ankarských ulicích a náměstích,“ popisuje Robert Barca svou motivaci fotit právě tuto událost.

Fotka vznikla jen krátce potom, co byly zveřejněny výsledky referenda. Na hlavní náměstí vyšel dav prezidentových podporovatelů, kteří skandovali jeho jméno a oslavovali jeho vítězství. „Spustil se silný déšť, ale lidé byli v takovém vytržení a euforii, že to nevnímali, a já fotil dál,“ říká o vypjatém momentu fotograf.

Robert Barca se o fotografii vážněji zajímá posledních pět let. Pracoval jako online editor a externí fotograf slovenského časopisu Týždeň, ve volné tvorbě se věnuje hlavně reportáži a dokumentární fotografii. Série z Turecka je jeho první větší úspěch. Fotil v romských osadách na východě Slovenska či na maďarsko-srbské hranici, ale na svém kontě má i snímky umělečtějšího rázu z prostředí obchodních domů.

Nepokoje v Hamburku

Dramatickou situaci v ulicích Hamburku, kde zasedala G20, zachytil ve své sérii Nepokoje během zasedání G20 v Hamburku Petr Topič z vydavatelského domu Mafra. „Díky zasedání G20 mám teď Hamburk pořádně prochozený. Byly to velmi intenzivní dny, kdy jsem nerozlišoval den a noc. Stále se něco dělo a vše vyvrcholilo v pátek večer střety s policií v ulici Schanzenstraße. Členové Schwarze Block zde rozdmýchali pouliční násilí, kterému padlo za oběť několik obchodů a institucí. Apokalyptickou atmosféru umocňovaly ohně, které živilo zboží z vyrabovaných obchodů,“ popisuje průběh svého focení Petr Topič.

Už během studia na Masarykově univerzitě v Brně začal Petr pracovat v redakci MF Dnes. Jako editor zde strávil několik let v kultuře a později ve zprávách iDnes. Od roku 2009 se plně věnuje fotožurnalistice. „Chci být při tom, když se něco děje,“ říká o své motivaci pro tuto práci. „Prostřednictvím foťáku jste i nejste součástí toho, co se před vámi odehrává, ať už je to událost mezinárodního významu, nebo vesnická tancovačka. Můžete to mít skvěle vymyšlené dopředu, ale nikdy nevíte, jak to nakonec dopadne. Občas mám pocit, že při focení plyne čas jinak. Dalším důvodem pro tuhle práci je fakt, že to, co nevyfotíte, to prostě nemáte. Odehraje se to a už se to opakovat nebude. A pokud vy máte štěstí, podaří se vám ten okamžik zaznamenat. A mně jde o tu pomíjivost dění, o snahu ji zachytit,“ říká Petr Topič.

Válka o uhlí v bramborovém poli

Snímek s tímto názvem je nominován v podkategorii Single. Jeho autorem je Petr Vrabec, který fotí deset let a poslední tři roky se fotografií i živí. Spolupracuje s mnoha organizacemi, jako je Greenpeace, Limity jsme my, Jako doma, Romea, Hnutí duha, Autonomní sociální centrum Klinika a další. Také začal zajímavý projekt Aktivistická fotografie, kde mapuje protesty v ulicích v ČR. Za dva a půl roku už nafotil zhruba 200 demonstrací, happeningů a přímých akcí. Jeho reportáže z demonstrací vycházejí na A2larm. „Svou nominovanou fotografii jsem pořídil při velkém protestu v Německu na Ende Gelande. Přes tři tisíce aktivistů a aktivistek za klimatickou spravedlnost se pokusily blokovat provoz uhelných dolů a elektráren v Porýní,“ říká ke svému snímku.

„Fotografii předcházel několikakilometrový pochod terénem, při kterém párkrát došlo k prorážení policie. Na polích před železnicí patřící uhelným elektrárnám se rozpoutala bitva mezi aktivisty, kteří chtěli zablokovat koleje, a policií, která jim v tom chtěla pendreky a slzným plynem zabránit. Během probíhání bramborovým polem jsem šestkrát spadl. Padali všichni a policisté mlátili aktivisty ležící na zemi. Kdo se dostal z bramborového pole, pokračoval dál zoraným polem dál k železnici. Byly to fyzicky velmi náročné manévry a část aktivistů už z únavy odhazovala batohy a ostatní bagáž,“ říká Petr k náročnému focení. A jaká je jeho vlastní nejoblíbenější fotka? „Těžká otázka. Asi ta, co byla vybrána na minulou výstavu CPP: Aktivistky a aktivisté na střeše Autonomního sociálního centra Klinika při nahlášené bombě. Squateři odmítli opustit střechu a policie mezitím demolovala zařízení kavárny. To vše na jedné noční fotografii. Ale vážím si celého souboru fotografií kolem Kliniky. Jsem od začátku jejím dvorním fotografem a časem by měla vyjít fotokniha.“