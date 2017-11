Je vám smutno po Dušičkách? Máme nápad, jak si o víkendu zvednout náladu

Svatomartinský jarmark v Kutné Hoře

V sobotu čtvrtého jste zváni na Svatomartinský jarmark, který se koná na Palackého náměstí v Kutné Hoře. Uvidíte práci řemeslníků v dobových stáncích, nakoupíte u vinařů a prodejců tradičních gastronomických specialit. Zajištěna je i živá hudba (Čáslavský žesťový kvintet, kapela Melissa) a kouzelnické vystoupení.

Mezinárodní festival outdoorových filmů v Litomyšli

Music Clubu Kotelna tři dny od 5. do 7. 11., a to ve třech blocích od 16.00, 18.00 a 20.00 hod. Soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů se za čtrnáct let své existence stala největším filmovým soutěžním putovním festivalem nejen v České republice, ale také na světě. Festival je zaměřený na sporty i život s outdoorovou tématikou, na filmy dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale také cestopisné.

Filmy nás zavádějí do různých míst naší planety, ukazují mentalitu a kulturu tamních obyvatel. Zavádějí nás do prostředí, kde se běžný turista nedostane. Mnoho filmů má velký sociální a citový náboj. Festivalu se zúčastňují čeští, slovenští a zahraniční autoři, filmová studia, národní televize i soukromé televizní společnosti, a to v profesionální i amatérské rovině. Festival má čtyři kategorie: dobrodružný a extrémní sportovní film, horolezecký a horský film, dobrodružný vodní sportovní film, cestopisný film.

Dušičky pod Pražským hradem

O víkendu následujícím po Dušičkách se otevřou zahrady pod Pražským hradem. Zahrady budou působivě osvíceny lampami, loučemi a svíčkami a otevřené až do osmi hodin po oba dva dny. Můžete tu zavzpomínat na své blízké, zapálit svíčku a přitom se těšit pohledem na nádherné pražské panorama.

Svatba na Špilberku

Diamanty, limuzína nebo retro obřad. Na to láká první ročník Svatebního víkendu na Špilberku. Návštěvníci si prohlédnou mnoho nádherných historických míst v exteriérech i interiérech hradu, které lze pronajmout k obřadu. Uvidí velký diamant, budou soutěžit o snubní prsteny za 30 tisíc korun a podívají se na dobový retro obřad, který jim připomene, jak se lidé brali v 70. letech. Na hrad přijede luxusní limuzína, chystá se Souboj nevěst, taneční vystoupení, módní přehlídky, zahraje i cimbálovka. Štěstí mohou návštěvníci zkusit i v tombole – jednou z cen budou lístky na brněnskou předpremiéru komedie Dokud nás svatba nerozdělí režiséra Erica Toledana a Oliviera Nakacheho ze zákulisí organizování svateb. Na Špilberku se představí ti, co umí vyrobit snubní prsteny a šperky, ušít šaty a obléci nevěstu i ženicha, uvázat kytici a připravit květinovou výzdobu, napéct svatební dorty, cukroví a sladkosti, nalíčit a učesat nevěstu a poradit se stylingem oběma novomanželům, vyrobit originální oznámení, zajistit na svatbě hudbu, dobrý zvuk a zábavu, nafotit celou svatbu a natočit z ní video, vystřihnout z papíru siluety svatebčanů nebo dohlédnout, aby na svatbě všechno klaplo. Svatební víkend na Špilberku se koná 4. a 5. listopadu, vždy od 10 do 17 hodin.

Bosý výšlap na Sněžku

V sobotu čtvrtého zujte boty, teple se oblékněte a vydejte se na naši nejvyšší horu. Navíc tak podpoříte děti nemocné leukémií. Sraz je 10.35 v Peci pod Sněžkou, restaurace Café - grill Promenáda (U Přehrady 302), vyráží se v 10.50. Pro další info volejte 607 511 946. Trasa má šest kilometrů a vede přes Obří důl. Na akci se přihlaste na www.bosaturistika.cz.

Bosochodci radí: Jde o náročnější výšlap a nebude ostuda, nedáte-li celou trasu bosí. Jděte bosí tak dlouho, jak vám to bude vyhovovat. K holým nohám doporučujeme teplé oblečení. Zdarma a pro zahřátí bude také ochutnávka nejkvalitnější medoviny z Muzea medoviny a sladká drobnost na posilněnou.

Svatohubertské slavnosti na zámku Loučeň

Venkovní program bude zaměřen především na pomocníky lovců a myslivců. Setkáte se v něm s ukázkami výcviku a práce loveckých psů. Na návštěvníky čeká také setkání se sokolníky, ale především s jejich opeřenými svěřenci, a představení práce s nimi. Všichni dravci jsou zvyklí na lidi a je možné se s nimi vyfotit. Menší sovy a třeba i poštolku si na ruku mohou vzít i malé děti, odvážnější tatínkové se mohou zvěčnit se samotným orlem. A co by to bylo za slavnosti myslivosti bez dobrého jídla a pití a jak jinak než ze zvěřiny. Zvěřinové hody s bohatým menu budou po oba dny v restauraci Vtipná kaše na nádvoří zámku i v restauraci zámeckého hotelu Maximilián.