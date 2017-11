Czech Press Photo: Představujeme nominované. Kategorie Aktualita: Korček, Husár, Vondrouš

„Velmi mě těší, že jsem se dostal mezi nominované,“ říká Peter Korček, momentálně student 5. ročníku magisterského studia Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Nominaci získal za sérii Toto není můj prezident, která zachycuje protesty Američanů proti volbě Donalda Trumpa prezidentem.

„Do Ameriky jsem koncem minulého roku cestoval z více důvodů. Jel jsem navštívit rodinu ve státě Virginia, u níž jsem žil, když jsem v USA studoval. A zároveň jsem si udělal výlet do New Yorku. Jedním z největších zážitků byla úžasná expozice v muzeu moderního umění MOMA, samozřejmě také fotografická expozice. Byl jsem také zvědavý, jak probíhají americké volby, tak jsem několik dní fotil celkovou atmosféru. Výsledky byly víc než překvapivé. Hned po jejich vyhlášení se začaly organizovat nesouhlasné protesty. Jednoho takového v ulicích New Yorku jsem se zúčastnil jako fotograf. Atmosféra byla napjatá, městem pochodovalo několik set tisíc lidí. Před Trumptower mladí Američané dokonce pálili americkou vlajku, což asi během demonstrací v Americe není úplně běžné,“ popisuje focení nominované série Peter Korček. Od roku 2006 je zaměstnán ve vydavatelství Ringier Axel Springer jako fotograf.

„Od tohoto školního roku jsem dostal možnost pracovat i jako pedagog, a tak vyučuji novinářskou fotografii na Soukromé střední umělecké škole designu v Bratislavě. To je pro mě velká výzva do budoucnosti,“ pokračuje Korček.

Volební noc

Se snímkem nazvaným Election Night získal nominaci také fotograf ČTK Roman Vondrouš, který taktéž zaujal snímkem popisujícím americké volby. „Snímek vznikl během volební noci z 8. na 9. listopadu 2016 v Americkém centru v Praze, kam jsem byl vyslán agenturou ČTK, abych zaznamenal atmosféru mezi diplomaty a pozvanými hosty. Do hlavního sálu, kde přítomní sledovali průběžný vývoj boje o Bílý dům a kde permanentně běželo aktuální zpravodajství CNN, nahlédla žena a mně se na okamžik naskytl zajímavý pohled s Donaldem Trumpem v průhledu mezi dveřmi. Zpočátku velmi uvolněná atmosféra se začala měnit ve chvíli, kdy začínalo být zřejmé, že výsledek voleb nebude tak jednoznačný, jak se předpokládalo. A vlastně i tato skutečnost, že se vítězem amerických voleb stal Donald Trump, dodala této fotce zásadní váhu,“ líčí Roman Vondrouš, jak vznikla nominovaná fotka.

Roman Vondrouš se narodil v roce 1975 v Pardubicích, absolvoval magisterský program Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Nyní na stejné univerzitě pokračuje jako doktorand. Pracuje již řadu let jako fotoreportér České tiskové kanceláře. Je laureátem první ceny v prestižní mezinárodní soutěži World Press Photo 2013 v kategorii Sport a několikanásobným držitelem ocenění v národní soutěži Czech Press Photo.

Třetím z nominovaných je slovenský fotograf a dokumentarista Ján Husár, rodák z Nitry. V minulosti působil jako diplomat a poslední dva roky se věnuje natáčení a fotografování v zónách válečných konfliktů nebo v místech, kde panuje složitá humanitární situace. Nominaci získal za sérii zachycující volby v Keni.

Pod palbou

„Série se fotila velmi těžce, často jsem byl vystaven nějaké formě fyzického ataku nebo až hrozbě smrti. Policie po nás (mně i jiných novinářích) běžně házela granáty se slzným plynem, dokonce po nás stříleli z granátometu. Jedna z mých fotek ukazuje i střelbu ostrými do davu protestujících,“ popisuje dramatickou situaci Ján Husár. To mu přišlo jako velmi podstatné zachytit, protože keňská vláda neustále tvrdila, že do davu protestantů nestřílí.

„Vlastně vždy, když jsem byl na straně protestujících, byl jsem vystaven takovým rizikům. Protestující zase chtěli, abych je fotil, možná by mě ještě nejradši okradli, protože ti, co byli nejhlasitější a dělali největší potíže, se často taky účastnili rabování v Nairobi. Policie ale také často zasahovala proti lidem, kteří s protesty neměli nic společného,“ dodává Husár. Za jeden ze svých největších úspěchů považuje natáčení v Iráku, kde pracoval pro stanici History. „V opuštěném a rozbombardovaném městě jsem žil dva měsíce, podařilo se mi nafilmovat celý seriál, přežít a nezbláznit se. Získat zkušenosti a přátele, to jsou podle mne největší úspěchy,“ dodává slovenský dokumentarista.