Czech Press Photo: Kdo získal nominace na nejlepší fotky roku 2017?

Celkově se letos soutěžilo v devíti různých foto a třech video kategoriích. Porota odděleně hodnotila série a jednotlivé snímky. Tím nejdůležitějším oceněním bude jako obvykle hlavní cena „Fotografie roku“. Tu ale Czech Press Photo oznámí až na předání cen na Staroměstské radnici 21. listopadu 2017.

„Výrazný nárůst v počtu přihlášených jsme zaznamenali již vloni, kdy se mohli zájemci poprvé přihlašovat prostřednictvím on-line formuláře. Letošní účast nás však mile překvapila, protože byla ještě vyšší. Porota pracovala již druhý rok se stejným systémem na stejném místě, takže ubylo nervozity nového. Letos byla velmi silně obsazena kategorie Příroda, což přikládám synergii s nově založenou soutěží Czech Nature Photo “ uvedla Veronika Souralová, ředitelka Czech Press Photo.

„Letošní ročník soutěže Czech Press Photo znovu potvrdil, že jakkoliv profesionální a zkušená porota je, pohled na fotografii je čistě subjektivní záležitost a i mezi fotografickými profesionály se jednotlivé názory mohou diametrálně lišit. Nicméně nebo právě proto byla práce poroty jako každý rok zajímavá, přínosná a přátelská. Je jasné, že nominace každého nepotěší, že budeme opět možná vystaveni kritice, ale takový už je život a taková je soutěž Czech Press Photo,“ shrnuje předseda poroty Petr Josek.

U porotců uspěla také fotografie Lenky Klicperové ze syrského Aleppa. „Je z protézového centra v západním Aleppu, které vzniklo hned po dobytí východní části města. Provozuje ho Výbor Červeného kříže a je skvělé. Jsou tam schopni vyrobit lidem protézy přesně na míru a naučit je opět chodit. Jeden z nejšikovnějších výrobců protéz je Anás, který má sám amputovanou nohu. Lidé z centra a jejich práce mne opravdu nadchla. V Aleppu je bohužel lidí bez končetin velké množství, a nejen v Aleppu, v celé Sýrii,“ říká Klicperová.

Výstava CZECH PRESS PHOTO 2017 bude otevřena pro veřejnost od 22. listopadu 2017 do 30. ledna 2018 v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice v Praze.

Slavnostní vyhlášení proběhne 21. listopadu 2017 na Staroměstské radnici. Na webu Lidé a Země budete moci už brzy hlasovat o divácky nejoblíbenější fotku.

Nominace 23. ročníku CZECH PRESS PHOTO

AKTUALITA

Nominace na 1. cenu - single

Robert Barca, volný fotograf - Ano Erdoganovi, Ne demokracii

Volební lístky jsou sečteny, ústavní změna byla v plebiscitu odsouhlasena. Do ulic noční Ankary vyšly davy příznivců prezidenta Erdogana.

Roman Vondrouš, ČTK – Election Night

Diplomaté a pozvaní hosté sledovali 9. listopadu 2016 v Americkém centru výsledky prezidentských voleb mezi Hillary Clintonovou a Donaldem Trumpem. Trump se stal 45. prezidentem USA. A také prvním mužem v úřadu bez předchozí politické zkušenosti.

Petr Vrabec, volný fotograf – Válka o uhlí v bramborovém poli

Přes tři tisíce aktivistů a aktivistek za klimatickou spravedlnost se pokusili blokovat provoz uhelných dolů a elektráren v Porýní. Masivní a dobře koordinované manévry stovek policistů s obušky, kanystry slzného plynu a několika vrtulníky rozpoutali válku na poli. Klopýtající policisté se přitom snažili obklíčit klopýtající demonstranty.

Nominace na 1. cenu – série

Jan Husar, volný fotograf – Prezidentské volby v Nairobi

V srpnu 2017 vypukly nepokoje v chudých částech Nairobi. Byl to přímý důsledek prezidentských voleb v Keni.

Peter Korcek, Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. - Toto není můj prezident

Hned po oficiálním vyhlášení výsledků prezidentských voleb v USA roku 2016 se spustila vlna kritiky a nespokojenost většiny Američanů přerostla do mnohých nepokojů a protestů v ulicích velkých měst. Tento protest se konal v New Yorku hned druhý den po volbách.

Petr Topič, Mafra, a. s. - Nepokoje během zasedání G20 v Hamburku

Stovky demonstrantů se zapojily do potyček s policií během zasedání G20 v Hamburku.

PROBLÉMY DNEŠNÍ DOBY

Nominace na 1. cenu - single

Martin Bandžák, volný fotograf - Hizballáh, oslavy vítězství nad Izraelem

Hizballáh každoročně oslavuje vítězství nad Izraelem ve své baště na libanonsko-syrských hranicích.

Martin Bandžák, volný fotograf - V Nikaragui jsou děti matkami

Těhotná děvčata reprodukují cyklus chudoby, protože se staly matkami předtím, než se staly biologicky zralými. Trpí chronickou podvýživou a rodí se jim děti s nízkou porodní hmotností. 47 procent z nich jsou teenageři, které nedokončili základní vzdělání.

Lenka Klicperová, Lidé a Země (CNI) - Naučit se chodit (Aleppo, Sýrie)

Lidé s amputovanými nohami se musí s pomocí terapeutů opět naučit chodit. Syrský konflikt má na svědomí zatím těžko vyčíslitelné množství těch, kteří přišli o končetiny. Krátce po dobytí posledních východních částí Aleppa vzniklo centrum pro lidi, jimž musely být amputovány končetiny. Ať již jde o oběti min, improvizovaných nástražných zařízení nebo těch, které zasáhly střepiny minometných střel. Musejí se znovu naučit chodit a sžít se s umělými končetinami.



Nominace na 1. cenu – série

Martin Bandžák, volný fotograf – Uprchlíci ze Sýrie v Libanonu

Syrští utečenci v Libanonu žijí ve strašných podmínkách, často v nedokončených budovách. Místa mění každých 6 měsíců. Bez pravidelného přístupu k lékaři či vzdělání v případě dětí.

Milan Jaroš, Respekt - Zima, nuda a hlad v Bělehradu

Uprchlíci, kteří uvízli na nádraží v centru srbské metropole Bělehradu.

Petr Topič, Mafra, a.s. - Dětský vojenský tábor STAS

Dětský vojenský tábor STAS vzniknul z popudu několika profesionálních vojáků. Protože nebyli spokojeni s úrovní běžných military táborů, rozhodli se zřídit svůj vlastní.

KAŽDODENNÍ ŽIVOT

Nominace na 1. cenu - single

Marek Jančúch, volný fotograf - Jádro Evropy

Ke zvelebení našeho okolí už nepotřebujeme Akce Z. Fotografická série nemoralizuje. Pouze zachycuje slovenskou krajinu, která si dnes klade otázku, zda je připravena stát se plnohodnotným jádrem Evropské unie.

Jiří Královec, volný fotograf – Skok

Fotka pořízená na Chánovském sídlišti, kde si děti krátí čas znovu využitou matrací, ze které se stala improvizovaná trampolína.

David Těšínský, volný fotograf - Pabo začíná být Natasha

Pabo se stává Natashou s pomocí přítele a kamaráda.

Nominace na 1. cenu – série

Pepa Dvořáček, volný fotograf - Temný důl

Chvílemi jsem měl pocit, jako bych se ocitnul v proslulém městečku Twin Peaks. Temný důl, kterému se přezdívá “brána do hor“, leží v podhůří Krkonoš.

Michael Hanke, volný fotograf – Plesová sezóna

Myslivecké a hasičské plesy se v Česku pro svoji nezaměnitelnou atmosféru stále těší velké oblibě.

Jozef Jakubco, Denník SME - Soutěž v kopání hrobů

Série fotografií z mistrovství v kopání hrobů v Trenčíně. Dva kopáči soutěžních týmů mohli použít jen lopaty a krumpáče.

LIDÉ, O KTERÝCH SE MLUVÍ

Nominace na 1. cenu - single

Tomáš Halász, volný fotograf – Dalajlama

Portrét jeho svátosti 14. Dalajlámy při příležitosti jeho návštěvy Slovenska.

Robert Sedmík, Týden - Támhle je mikrofón

Prezident Miloš Zeman přijal premiéra Bohuslava Sobotku na Pražském hradě.

Petr Zbranek, Deník - První vteřiny na svobodě

Jiří Kajínek, odsouzený za vraždu, míří 23. května po 23 letech na svobodu z věznice v Rýnovicích v Jablonci nad Nisou díky milosti prezidenta České republiky Miloše Zemana.

Nominace na 1. cenu – série

Jiří Benák, Mafra - Jakeš 95

Více než čtvrt století od pádu komunistického režimu žije nejmocnější politik předlistopadové KSČ Milouš Jakeš prakticky jako jakýkoliv jiný český důchodce. Pětadevadesátiletý muž si pere, vaří a po Praze jezdí zásadně městskou hromadnou dopravou.

Tomáš Benedikovič, Denník N - Marián Varga naposledy

Geniální hudebník a skladatel Marián Varga se naposledy objevil na veřejnosti na festivalu Pohoda., kde si přišel poslechnout svoje Slávčikové kvarteto a skladby, které mu zahrál přítel, violoncellista Jozef Lupták.

Milan Jaroš, Respekt - Návštěvy prezidenta Miloše Zemana v krajích

UMĚNÍ A KULTURA

Nominace na 1. cenu - single

Lukáš Bíba, Economia - U2 - Where The Streets Have No Name

Obrazovka s nejvyšším rozlišením (7,6K) na světě o velikosti 61 x 14 metrů.

Petr Kleiner, volný fotograf - Jidáš - starobylá lidová tradice.

Živá historie ze seznamu světové organizace UNESCO.

Dagmar Vyhnálková, volný fotograf - Jan Tříska

Jan Tříska při natáčení filmu Po strništi bos.

Nominace na 1. cenu – série

Vojtěch Hurych, volný fotograf - Potkal jsem její vrahy

Konec jejího příběhu zná většina z nás. Popravili jí. Neprávem. Bojovala za svobodu vlastní země a přišla o tu vlastní. Potkal jsem „vrahy“ Milady Horákové. Série vznikla v průběhu natáčení filmu Milada, který popisuje její životní příběh.

Kevin V. Ton, volný fotograf – Direction

Soubor fotografií dokumentuje vznik představení Direction. Představení lidí různých životních příběhů a odlišných zaměstnání, kteří se náhodně setkali při lekcích současného tance ve Studiu Nové scény ND.

Petr Wagenknecht, volný fotograf - Kocianova houslová soutěž v Ústí nad Orlicí

Zákulisí mezinárodní soutěže pro mladé houslisty. Již od nízkého věku jsou malí virtuózové vystaveni velkému tlaku, očekávání a napětí. Na pódiu podávají špičkové výkony, ale zároveň si zachovávají dětskou bezprostřednost a hravost. Střet světů vítězů a poražených.

SPORT

Nominace na 1. cenu - single

Michal Červený, volný fotograf - Na Měsíc a zpátky

Noční vyjížďka za svitu tzv. Superúplňku 14. listopadu 2016 v Dolních Břežanech u Prahy.

Rastislav Kakara, volný fotograf - Diagonála

Skialpinistický trek na ledovci Pitztal v Rakousku.

Tomáš Krist, Mafra, a. s. - Skokan do vody

Skokan do vody Jan Wermelinger při dopadu z 12timetrové výšky bhm exhibice soutěže Desperados Highjump 2017.

Nominace na 1. cenu – série

Vojtěch Hurych, volný fotograf - Jirka, devadesátiletý sportovec

Jiří Soukup letos oslavil 90. narozeniny. Je pravděpodobně nejstarší český sportovec. Týden co týden se účastní nějakého sportovního klání.

Filip Singer, EPA - Mistrovství světa v šermu, Lipsko

Nejlepší světoví šermíři týden soupeřili na Mistrovství světa v německém Lipsku.

Roman Vondrouš, ČTK - Zákulisí dostihového světa

Elegantní dámy v kloboucích, pánové v žaketech s cylindry závodící na dřevěných koních, soustředění žokejové a život v paddocku. Nadšení a nervozita sázejících při sledování dostihu. Módní přehlídky.

PORTRÉT

Nominace na 1. cenu - single

Michael Novotný, volný fotograf – Lovec

Daleko od ruchu moderního uspěchaného života, daleko za polárním kruhem na severu Grónska leží jedno z nejizolovanějších míst na severní polokouli – osada zvaná lttqqortoormiit.

Martin Veselý, Mafra, a.s . - Soňa Červená

Hlavním hostem komorního Povídání v podkroví na mezinárodním hradeckém festivalu Divadlo evropských regionů byla světoznámá opěrní pěvkyně a herečka Soňa Červená.

Nominace na 1. cenu – série

Hanna Connor, Filip Jandourek, volní fotografové – Vesničané

Dháka, hlavní město Bangladéše, je s více než sedmnácti milióny obyvatel nejrychleji rostoucí metropolí na světě. Každý den se sem stěhuje více než dva tisíce nových obyvatel z různých koutů země.

David Macháč, volný fotograf – Zahrádkáři

Soubor fotografií, ke kterému se autor průběžně věnuje od roku 2006. Jedná se o zahrádky, jejichž součástí je stavba, chatička přesně vymezených rozměrů patřící k tzv. zahrádkářským koloniím vznikajících při většině měst v ČR.

Michaela Škvrňáková, volný fotograf - Výchova k přirozenosti

Lidé sedící na tramvajovém sedadle. Ženy v pozici „uzavřené“, muži v pozici „otevřené“. Projekt byl vytvořen pro galerii Art Wall jako součást Prague Pride 2017.

PŘÍRODA A VĚDA

Nominace na 1. cenu - single

Martin Dokoupil, volný fotograf – Úlovek

Pelikán bílý se chystá chytit červenou rybku do velkého roztažitelného vaku na spodní čelisti svého masivního zobáku poté, co ji vyhodili do vzduchu při krmení v Zoo Praha.

Living Zoology - Dolinay Zuzana, Dolinaj Matěj, volní fotografové - Starostlivá matka

Rosněnky kladou na vegetaci poblíž čistých pralesních říček a některé druhy se o snůšku i starají. Tyto žáby mají velice průsvitnou kůži, takže jsou vidět i jejich vnitřní orgány.

Filip Jandourek, volný fotograf - U břehu Burigangy

Fotografie je součástí projektu zaměřeného na změnu klimatu, migraci a aktuální problémy dnešní Bangladéše. Jedním ze stěžejních problémů je hlavní město Dháka s více než sedmnácti miliony obyvatel. Je to nejrychleji rostoucí metropole na světě trpící nejvyšší populační hustotou.

Nominace na 1. cenu – série

Tomáš Benedikovič, Denník N - Lov bažantů

Listopadový hon na bažanty v bažantnici Bříšťany. Lesem ve východních Čechách se ozývají zvláštní zvuky.

Michal Dobeš, volný fotograf - Liščí láska

Volně žijící liščí pár v období námluv vyfocený na břehu zamrzlého jezera na japonském ostrově Hokkaido.

Jiří Hřebíček, volný fotograf - Prchavé okamžiky

Prchavé okamžiky ze života ptáků – jejich pohyb a svoboda. Něco, co zůstává lidskému oku skryto a co může být odhaleno při použití dlouhé expozice.

LIFESTYLE

Nominace na 1. cenu - single

Lukáš Bíba, Economia a.s. - Highlinová svatba

Highlinová svatba jedné z nejlepších světových highlinerek Anny Kuchařové a highlinera Jakuba „Kwjeta“ Hanuše.

Pavel Hejný, volný fotograf - Le Mans Classic

Snímek byl pořízen v rámci projektu Le Mans Classic personal project.

Amos Chapple, Radio Free Europe – Meditace

Sedmadvacetiletý Boleslav Vavilov při meditaci v klášteře. Daleko od své práce.

Nominace na 1. cenu – série

Radek Miča, AFP - Hop!

Tradiční jarní závody cvičených králíků na Výstavišti Floria v Kroměříži.

Vladimír Kiva Novotný, Esprit časopis Lidových novin - Mladý Janáček

Brněnské Janáčkovo divadlo prochází rekonstrukcí. Těsně před zahájením prací se zde zrealizoval fashion editorial, který provází diváka divadlem prostřednictvím současného „mladého Janáčka“.

Alžběta Schnürerová, volný fotograf - Když chci být doma

Člověk se někdy ve svém prostředí plném věcí ztrácí. Má pocit, jako by byl součástí předmětů, s nimiž je denně v kontaktu.

Výsledky CZECH PRESS PHOTO 2017 ­ VIDEO SEKCE

AKTUALITA A REPORTÁŽ

Jana Andertová, volná dokumentaristka

Bitva o Staré město Mosulu. „Byla jsem s vojáky ze Speciální irácké jednotky na první linii během poslední bitvy osvobodit Mosul od Islámského státu. Tato bitva se konala ve Starém městě Mosulu a trvala téměř jeden měsíc. Toto video ukazuje emocionální stranu této války.

Tomáš Rafa, volný dokumentarista

Blokáda pochodu neofašistů centrem Varšavy. Obyvatelé Varšavy blokují pochod polských neofašistů ONR (Oboz narodowo radykalny) v centru města. Blokáda neofašistů v Brně (Brno blokuje) 2017. Obyvatelé Brna blokují pochod neofašistů.

Andrej Štuk, Jarmila Štuková, volní dokumentaristé

Selfie z války. „V prosinci roku 2016 jsme v Iráku oslovili ty, kdo jsou nejvíce spjati s válkou s tzv. Islámským státem. Představili nám svůj nynější život formou, které všichni dobře rozumíme. Vznikla tak série selfie fotek v 360 stupních.“

FEATURE

Petr Horký, Václav Šilha, Jiří Vidman, volní dokumentaristé

Čtyři hrozby Waorani. Lidé kmene Waorani, žijící v hlubokém pralese ekvádorského parku Yasuní, čelí čtyřem hrozbám. Na žádnou z nich zatím nejsou připraveni.

Silvie Kleková, Česká televize

Frajer Luka. Když mu bylo sedm, málem uhořel. V ostravské fakultní nemocnici jej s pomocí transplantací a umělé kůže nakonec zachránili a Lukáš Hybl se po velkém boji vrátil do života. S následky těžkých popálenin se ale potýká dodnes, stejně jako s následky velké tragédie, kterou rodina prožila nedlouho po jeho úrazu. Navzdory všemu teď v Prostějově úspěšně studuje střední školu a ještě dokáže pomáhat ostatním. Spolužáci s obdivem říkají, že je frajer.

Lenka Klicperová (CNI), Markéta Kutilová, Jarmila Štuková, volné dokumentaristky

Bitva o Mosul. O druhé největší irácké město Mosul bojuje už více než měsíc několik armád. Snaží se jej vyrvat z rukou Islámského státu. Už čtvrtina byla osvobozena a podařilo se jej kompletně obklíčit. Mezi prvními novináři, kteří se do Mosulu dostali, byly české reportérky Lenka Klicperová, Markéta Kutilová a Jarmila Štuková.

INVESTIGATION

Lukáš Landa, Česká televize

Miliardový zářez. Ministr dopravy Dan Ťok dlouho tvrdil, že hlavním viníkem miliardové škody za obří sesuv zeminy na dálnici D8 je příroda a hlavně kamenolom, který leží v bezprostřední blízkosti dálnice. Kvůli náhradě škody stát majitele lomu zažaloval u soudu. Ministerstvo dopravy ale přitom zatajovalo zásadní materiál, a sice závěry analýzy Akademie věd. Výsledky totiž ukazují, že viníkem je právě stát, resp. Ředitelství silnic a dálnic.

David Macháček, Jana Neumannová, Tereza Strnadová, Česká televize

Hon na bílé koně. Trilogie o finanční šikaně I. díl - Hon na bílé koně, II. díl - Víc než soud, III. díl - Pitr v revíru. Daňová správa pod vedením Martina Janečka se razantně pustila do odkrývání daňových úniků. To je správné, ale jen tehdy, pokud jsou oběti skutečnými viníky. Nejvyšší správní soud však stále častěji upozorňuje, že v síti uvízla spousta nevinných. Mezi finanční správou a soudem narůstá spor, protože berní úředníci berou výklad zákona do svých rukou.

Jana Neumannová, Česká televize

Jak se stát miliardářem. Jak odstřihnout matku. Ministerské počty. Reportáž popisuje, jak Andrej Babiš získal podíly na firmě Agrofert.