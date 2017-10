Vychází první historický speciál Lidé a Země Velcí čeští cestovatelé

„Dobrý den, doktore Holube, tak zas letos do Afriky?“

„Doma bude, už se narajzoval dost!“

„Asi ne…“

Kdo by si nevybavil tuhle nesmrtelnou hlášku z filmu Jára Cimrman, ležící spící, jakmile se vysloví jméno Emil Holub. A přitom se dost narajzovala se svým manželem právě Rosa Holubová, manželka slavného cestovatele, které film nespravedlivě přisoudil roli domácí semetriky.

Právě o skutečné roli Rosy Holubové se můžete dočíst v novém historickém speciálu Lidé a Země Velcí čeští cestovatelé. Na velkém formátu a lesklém papíře uvidíte unikátní fotky, a především se dočtete o výjimečných mužích své doby.

Víte třeba, že první přesnou mapu Amazonky vytvořil český mnich? A víte, že jeden ze sedmadvaceti českých pánů popravených po Bílé hoře byl fenomenální český cestovatel, autor význačného cestopisu a dokonalý renesanční kavalír? A že Karel Čapek neholdoval jen literatuře, ale byl vášnivým automobilistou?

Ve dvanácti medailoncích vám odhalíme osudy těch nejznámějších, ale i málo známých odvážlivců, kteří se vydávali do neznáma nebo pokoušeli osud v prvních automobilech. Některé průkopnické výpravy upadly tak trochu v zapomnění, což je škoda. Je to třeba případ expedice Praha - Kalkata, kterou podniklo sedm statečných v čele s hokejovým reprezentantem a pražským advokátem Zbislavem „Míkem“ Petersem. Kouzelné a exkluzivní fotografie z této cesty vám přiblíží dávno zmizelý svět elegánů za volanty ještě elegantnějších vozů.

Každý medailonek psal autor, který má ke svému objektu speciální vztah. Petr Horký natočil film o legendární dvojici H+Z, Adam Chroust napsal knihu o doktoru Stinglovi, Mirek Náplava se už mnoho let zabývá postavou Kryštofa Haranta a tak dále…

Ponořte se do neuvěřitelných příběhů našich velkých cestovatelských legend. Okouzlí vás a možná v jejich osudech naleznete inspiraci. Touha po objevování nového je to, co nás vede stále dál. Až za obzory…

