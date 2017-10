Ve znamení podzimní sklizně: kaštany, dýně, burčák a cyklojízda jako z Postřižin

Obranou proti podzimním depresím bude tento víkend radost z toho, co se kde urodilo. A Signal Festival vnese do pražských ulic na chvíli více světla.

Oživlí hrdinové Kuksu

V sobotu 14. října potkáte v unikátním hospitálu Kuks význačné historické postavy. Přijde sochař Matyáš Braun i sám František Antonín hrabě Špork. Prohlédnout si můžete i hrobku, kostel, lékárnu, lapidárium a přilehlé zahrady. Večer živých obrazů začíná v pět hodin. Prohlídku si můžete pro jistotu i rezervovat na 499 692 161.

Na zdraví!

V tutéž sobotu si v Miloticích užijete dosyta zdravý nápoj – burčák. Zúčastnit se tu můžete putování osadou vinných sklepů Šidleny u Milotic, a pokud vydržíte, můžete pokračovat v pochodu směrem Dubňany a dále do Mutěnic. Začátek je v osm. Ochutnáte letošní burčák, skvělá vína od místních vinařů a také lokální speciality. A zahraje vám živá hudba.

Slavnosti v unikátním sadu

V sobotu 14. října oslaví letošní úrodu jedlých kaštanů v Kaštance v Nasavrkách. Přichystán je jarmark s regionálními produkty a kulturní program. Sad jedlých kaštanů zvaný "Kaštanka" o rozloze téměř dvou hektarů je republikovým unikátem a Nasavrky mají strom kaštanovníku jedlého ve svém znaku. Sad nechal vysázet majitel nasavrckého panství Jan Adam Auersperg roku 1774, který nechal kaštanovníky přivézt z Itálie. Na slavnosti ochutnáte například tradiční pečené kaštany, kaštanovou nádivku, pralinky s kaštanovou nádivkou či kaštanovou zmrzlinu. Kaštany si můžete i nasbírat nebo koupit. Můžete se také zajít podívat do Včelařského vzdělávacího centra v dolní části Nasavrk.

A ještě upozornění: Kaštanku snadno najdete, vydáte-li se z náměstí po modré turistické značce směrem do Pekla (trampské osady). Podle pověsti by si měli páni před vstupem do sadu obrátit levou kapsu. V Kaštance se totiž zjevuje bílá paní, která ty, kdo si kapsu neobrátí, utancuje k smrti.

Ve stopě krásné správcové

Cyklistickou a pivní sezonu uzavřou v sobotu 14. v nymburském pivovaru. Tradiční Postřižinský cyklozavírák odstartuje v deset z pivovaru. Jezdce čeká přibližně 43 kilometrů krásnou Polabskou nížinou. Navíc si budou moci koupit stylový cyklistický dres s logem pivovaru.

Na dýně do Slavkova

V neděli patnáctého pořádá zámek Slavkov-Austerlitz Zámecké dýňobraní. Zkusíte si vyřezat strašidelnou dýňovou hlavu nebo dýně zdobit či malovat. Váš výrobek se může zúčastnit i soutěže, tak neváhejte a přijďte!

Praha plná světla

Ulice a veřejná prostranství Prahy, její nejznámější historické památky i méně známá zákoutí se během čtyř večerů promění pod taktovkou českých i světových osobností světelného designu v umělecké objekty a prostory, které netradičními formami zachycují různé tváře současné i historické Prahy.

Festival světla SIGNAL se bude stejně jako v uplynulých letech konat v polovině října, konkrétně od čtvrtka 12. do neděle 15. 10. Návštěvníci festivalu uvidí kolem dvacítky instalací od českých i zahraničních autorů. Instalace budou zcela poprvé rozmístěny po dvou oficiálních festivalových trasách: po trase Centrum a trase Vinohrady.