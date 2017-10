Maroko je populární turistickou destinací. Změní rostoucí počet návštěvníků ráz této země?

Častou první zastávkou turistů, kteří míří do Maroka, bývá Shifshawn, městečko v severomarockém pohoří Ríf (ar-Rif). Mnozí tady svou pouť po Maroku končí a vydávají se do Tangeru (Tanga) či španělské enklávy Ceuta, odkud odjíždějí trajekty do Evropy. Ale i pro zkušenější návštěvníky této africké země může být Shifshawn překvapením.