Jeruzalém – město koček

Jeruzalémské ulice jsou plné koček – jsou vyhublé, opelichané, často nemocné a stahují se k popelnicím a skládkám. Potvrzuje to i hlavní městský veterinář: „Odhadujeme, že koček žije v Jeruzalémě 20 až 30 tisíc.“ Město vede osvětu, aby občané udržovali čisto kolem popelnic, očkuje kočky proti vzteklině a organizuje jejich sterilizaci. Ale stále je to málo. Většina obyvatel Jeruzaléma proto není zrovna milovníky těchto chlupatých šelmiček. To paní Marlene, dcera italských přistěhovalců, je pravým opakem, je to taková kočičí máma.

„Krmím denně více než 200 koček. Ale také jim ze svého platím sterilizaci, aby nebyly březí. Každá operace vyjde na 250 šekelů. Tedy 4700 šekelů měsíčně – celý můj plat jde na kočky,“ shrnuje cenu své vášně. Marlene prý stihne za den objet až třiadvacet míst v židovských i arabských čtvrtích města. A kočky tam už na ni čekají, ani je nemusí moc svolávat svým „ts-ts-ts-ts“. Spřízněné duše našla v jednom arabském řeznictví poblíž damašské brány.

„Chodím sem denně. A spoustu kuřat mi dávají zadarmo,“ pochvaluje si. Ale ne všichni mají pro její lásku ke kočkám pochopení. „Lidi na mě někdy volají policajty. Jenže když pak přijedou, nic mi nemůžou udělat. Krmením koček neporušuji žádné zákony,“ kroutí hlavou. „Jsem katolička, ale nevěřím v náboženství – jen v lidskou bytost, v dobré srdce. Už mě vyhodili z nemocnice Svatého Jana, a to jsem tam pracovala šest let, jen proto, že jsem krmila kočky. Teď chodím uklízet do domácností. Vždycky, když někam nastoupím, najdu tam kočky, začnu je krmit a oni mě za to vyhodí. Už třikrát mě vyhodili. Jsou to blázni, copak je něco špatného na krmení koček?“ stěžuje si Marlene.

