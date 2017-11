Cesta čokolády: Výroba belgických pralinek připomíná složitou alchymii

Nákladní zaoceánské lodi s tisícovkami tun kakaových bobů na palubě trvá cesta ze Střední Ameriky do Evropy přibližně deset dní. Antverpský přístav, kam lodě připlouvají, je velký asi jako čtvrtina Prahy. Přepravní kontejnery jsou tu narovnané do výšky pětipatrových domů, do každého z nich se vejde přes dvacet tun kakaových bobů a ročně jich tudy projdou tisíce.

Než se z kakaových bobů stane čokoláda, musejí v čokoládovně urazit mnoho stovek metrů po výrobních linkách a skrz drticí, hnětací či míchací stroje. Voní to tady praženými boby, hořkou čokoládovou pastou či téměř hotovou čokoládou – podle toho, ve které ze tří hal právě stojíte. Výroba čokolády je hotová alchymie. Každý z vyhlášených belgických pralinkářů totiž vyžaduje trochu jiné složení hmoty, a proto si leckdy čokoládovou směs dodělávají ve svých dílničkách sami z několika základů.

My jsme se z Antverp přesunuly do nedalekých Brugg, abychom se do jedné z takových pralinkáren také podívali. Manufaktura za obchodem, kde už pětatřicet let vyrábí své čokoládové laskominy Roland van Oost, je velká sotva jako průměrný pražský byt. Vypadá jako zvětšený domeček pro panenky, stejně jako celé historické centrum tohoto turisty tak oblíbeného města. „Výroba pralinek trochu připomíná dětské vyklápění báboviček,“ ukazuje nám Roland ochotně svůj podnik. U jedné zdi se otáčí kolo, které míchá rozehřátou čokoládovou hmotu v míse zapuštěné do stolu.

„Každé ráno musím nahřát čokoládu na osmatřicet stupňů,“ pokračuje Roland a bere do ruky formu na pralinky. Naplní ji po okraj čokoládou, vzápětí však její obsah vylije zpět do mísy. „Tak to má být,“ komentuje náš údiv a ukazuje do formy. Na jejích stěnách ulpěla vrstva čokolády, která se stane stěnou budoucí pralinky. „Teď stačí nalít náplň, uzavřít další vrstvou čokolády, nechat vychladnout, vyklopit a sníst,“ usmívá se Roland a zve nás do své kavárny naproti přes ulici, na co jiného, než šálek čokolády.

Dostáváme hrníček plný horkého mléka, přikrytý talířkem s hustou rozehřátou čokoládou. Vedle porci šlehačky, několik čokoládových placiček na dochucení a pár pralinek na ochutnání. Každý si tak může ingredience smíchat podle vlastní chuti. Sbíhají se vám sliny? Naštěstí za pravými belgickými pralinkami nemusíte až do Belgie, originál kvalitu seženete i u nás.