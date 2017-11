Totemy z Vancouveru: Park, kterým ročně projdou miliony návštěvníků

Kanadský Vancouver je město zimních sportů, zvlášť hokeje, my jsme si sem však udělali výlet do největšího severoamerického parku s úžasnou indiánskou památkou.

Město, které hostilo zimní olympijské hry v roce 2010, má i jiné památky než ty sportovní. Mnozí turisté považují za dostatečný důvod návštěvy Vancouveru místní Stanley Park. Jeho rozloha – 405 hektarů – jej činí největším městským parkem Severní Ameriky.

Má tvar oválu a z velké části je obklopen mořským zálivem. Ve starých spisech najdeme zmínku o osadě jménem Khawaykhway, kde žila malá skupina pobřežních indiánů z kmene Salishů. Ta bohužel zanikla po epidemii černých neštovic v roce 1888. V témže roce kanadský guvernér lord Stanley poprvé navštívil vzdálený Vancouver, dva roky poté, co byla dostavěna transkontinentální železnice. Byl prý tolik uchvácen krásou onoho místa, že zvedl ruce k nebesům a prohlásil, že musí sloužit navždy pro odpočinek a potěchu všech lidí bez rozdílu barvy kůže a vyznání.

Dnes je Stanley Park rájem těch, kteří vyhledávají aktivní odpočinek, ať už to jsou chodci, běžci, in-line bruslaři anebo cyklisté. Po celém obvodu parku je pro ně zbudována asfaltová stezka. První zajímavost, na kterou narazíte po vjezdu do parku, je mořské akvárium. Avšak hlavním důvodem, proč mají turisté namířeno do Vancouveru a proč každý rok osm milionů návštěvníků navštíví Stanley Park, jsou indiánské totemy. Jde o osm mohutných totemových sloupů zapuštěných do země. Jsou to většinou přesné novodobé kopie originálů, z nichž některé původem sahají až k začátkům 19. století.

Figuríny vyřezané do mohutných cedrových kmenů reprezentují důležité události, ať už skutečné nebo smyšlené, v historii té které indiánské rodiny. Zvířata zobrazována na totemech představují symboly: orel je vládcem vzduchu, velryba vládcem moří, vlk vládcem pevniny a žába symbolizuje spojení pevniny s vodstvem. Nutno zdůraznit, že vyřezávání totemů a jejich umísťování před rodinné obydlí je rozšířeno pouze mezi pobřežními indiány Britské Kolumbie a spodní části Aljašky.

Pokud vás však přece jen spíš než indiáni a jejich historie zajímají Vancouver Canucks, udělejte si raději výlet s některou ze sportovních cestovních kanceláří, které vám poskytnou full service od přepravy, přes ubytování až po vstupenku na zápas vašeho oblíbeného klubu.