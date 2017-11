Soutěž: Kam u nás za červeným vínem

Pokud vyrazíte na Moravu do vinných sklepů, obvykle budete degustovat bílé odrůdy. My však víme, kde si užijí zejména milovníci červeného.

Kopce a svahy nad údolím říčky Trkmanky jsou plné modrých hroznů. Také se jim říká Modré hory. A je to ta správná oblast, kam by se měl vydat milovník červeného vína na degustaci. Pro zdejší kraj vymysleli v 19. století etnografové a obrozenci pojmenování Hanácké Slovácko na základě nuancí v řeči a detailů krojů. Místním umělý pojem příliš k srdci nepřirostl. „Jaké Hanácké Slovácko? Víno pijeme na Slovácku, a ne na Hané, copak by tam nějaké vyrostlo? A kdyby aj vyrostlo, pit by sa nedalo!“ říkají ve vinařské obci Vrbice. Raději tedy použijme název kraj André, podle odrůdy vyšlechtěné právě na těchto kopcích.

V rázovité Vrbici si budete připadat doslova jako na střeše světa. Pražští botanici ji příhodně, byť s velkou dávkou nadsázky, překřtili na jihomoravské San Marino. Na návrší, kterému se odjakživa říkalo Stráž, kdysi plály ohně. Varovaly okolní vesnice pokaždé, když nepřítel překročil zemské hranice. Vesnice pro sebe obsadila široko daleko nejvyšší bod. Kostel se hřbitovem a dokola níž a níž starobylé vinné sklepy, uličky sestavené do volného amfiteátru vyrostly nad sebou v sedmi patrech. A kdybyste měli projít od toho nejspodnějšího až docela nahoru a v každém ochutnat, pěkně se vám zatočí hlava.

Pokud byste si rádi udělali výlet do Modrých hor, nenechte si ujít některou z vinařských slavností. Většina ze společenských a kulturních akcí je tu postavena na víně, během roku, od jara do zimy, se pořádají dny otevřených sklepů, degustace a výstavy vín, „zarážení“ hory, vinobraní, žehnání mladých vín a víno nesmí chybět ani na hlavní folklorní události, hodech. Navštívit můžete místní muzea, ve Vrbici se otevírá příležitostně, ale v nedalekém Kobylí je muzeum obce s rozsáhlou národopisnou expozicí otevřeno celoročně.

A jestli se vám po příjezdu domů bude po výletě za vínem stýskat, nemusíte na něj vzpomínat jen se sklenkou ruce, ale i v koupelně s přírodní kosmetikou, která se z těchto „zázračných“ bobulí vyrábí.