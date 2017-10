Soutěž: Fotograf na cestách

„Fotil jsem už z letadla, vrtulníku, paraglidu, domorodé kanoe nebo ze střechy dvanáctipatrového domu,“ vzpomíná Michael Fokt na to, kam všude se s fotoaparátem dostal. A i když jej práce zavedla nejdál až do hlavního města Fidži Suva, které leží přesně 16 183 kilometrů vzdušnou čarou od Prahy, za cestovatele prý sám sebe nepovažuje. Přesto při fotografování procestoval nespočet zajímavých míst a zachytil spoustu unikátních situací.

„Jen tak namátkou jsem fotil: živý lidský mozek během operace desetiletého epileptického chlapce, jednu z nejstarších knih u nás, asi nejvzácnější a nejzáhadnější leguány světa na Fidži a bezpochyby nejvzácnější nosorožce světa v Keni, volby v Libanonu, povodně v pražské zoo, rybáře na kůlech na Šrí Lance, štíry v UV světle, aktivní sopku na Réunionu, hlemýždě na šnečí farmě ve Francii, rozebírání letadla v hangárech letiště v Ruzyni, padesát tisíc Romů vynášejících svou svatou patronku do moře ve francouzském Camargue, rýžování zlata, farmy na slávky a ústřice v Chorvatsku i ve Francii, velmistra svobodných zednářů, vařené prasečí nožičky v jihokorejském Soulu, býčí zápasy, orbitální stanici MIR a přistávací model Sojuz, tetování vyřezané z kůže mrtvol, bugatku Elišky Junkové, vyřezávání melanomu nebo krabí exkrementy i krabí kari.“

Největší láskou Michaela Fokta jsou však makro fotografie drobných živočichů. „Je to nejen zajímavé, ale člověk při tom zároveň objevuje věci, které by pouhým okem nejspíš přehlédl. A protože se musí pracovat na milimetr přesně, je to docela výzva. Při focení makra se soustředím do té míry, že pro mě okolní svět prostě přestane existovat - což je někdy přímo očistná lázeň.“

Rádi byste měli z dovolené, ať už po Česku, nebo po exotických krajích také krásné a zajímavé makro fotografie? Pořiďte si kvalitní fotografickou výbavu, pak už stačí už jen dokonalé soustředění na zachycení toho správného okamžiku.

Soutěžte s námi na www.svetzaobzorem.cz