Soutěž: Výlet do Monaka nejen pro hráče

Monako má co nabídnout i v době, kdy není zrovna počasí na koupání. Můžete tu vidět tropické ryby, stará auta, nebo si dopřát adrenalin u ruletového stolku.

Kdo se při návštěvě Monaka nepodívá do zdejšího proslulého Casina de Monte-Carlo, jako by tu snad ani nebyl. Tohle místo už jistě zruinovalo nejeden rodinný rozpočet, finanční situaci jedné rodiny však přibližně před stoletím zachránilo před kolapsem. Tou rodinou byl starobylý rod Grimaldiů, který Monaku vládne už zhruba sedm set let. Hazardní hry tedy stojí za záchranou celého ministátu, jenž dnes patří k milionářským rájům a nejlepším adresám na světě. Jednoduchým plánem bylo nechat boháče z celé Evropy, aby sem přijížděli utrácet své peníze, a zároveň zakázat místním, aby dělali totéž.

Zabralo to tak dokonale, že Monačané nakonec museli pomoct Francii s placením válečných reparací. Jen proto, aby v zemi galského kohouta utichly hlasy, podle kterých se Monako mělo obohacovat na francouzský úkor. Casino začalo vynášet tak pohádkově, že si monacký kníže mohl dovolit velkorysý krok. Osvobodil místní občany od přímých daní, což platí dodnes. Jen samotný ráj hazardu už není hlavním tahounem místní ekonomiky.

Namísto dřívějších devadesáti procent přispívá do rozpočtu sotva třemi. Turisty už sem neláká jen možnost zahrát si ruletu, ale i nádherné pláže a spousta kulturních památek. Oceánografické muzeum v Monaku je cílem všech milovníků podmořské fauny a flóry. Můžete si tu dokonce sáhnout na žraloka. Konkrétně na mláďata máček, jež se vylíhla z vajíček odchovaných přímo pod střechou muzea. Nebo se můžete nechat popíchat od mořských ježovek, štípnout od krabů poustevníčků či zakusit, jak drsnou pokožku mají napohled jemné mořské hvězdice. Mělké akvárium uzpůsobené k tomu, aby se návštěvníci mohli jeho obyvatel po libosti dotýkat, zkrátka dovoluje vychutnat si mořský život všemi smysly.

Vedle hazardních her a moře lákají do Monte Carla i rychlá a luxusní auta. A nemusíte se tu objevit zrovna v době, kdy se jede slavná Velká cena. Ve výstavních prostorách vytesaných ve skále ve Fontvieille totiž můžete obdivovat v několikapatrové expozici sbírku luxusních vozů, veteránů a kuriozit na kolech, kterou nashromáždil monacký kníže Rainier III.

Je jistě lepší utratit peníze za vstupné do těchto unikátních muzeí a adrenalin ze hry si raději zvednout při hraní některé z výherních on-line her až po návratu domů. Budete tak mít i větší šanci na výhru, než u stolku s ruletou.