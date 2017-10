Unikátní český projekt: Zachránit nosorožce může být tak snadné jako sledovat Facebook

Tým nadšených IT odborníků z Olomouce vyvíjí projekt viaGood.

Na nápad vytvořit sociální síť spojující celosvětově "do-goodery", tedy ty, co chtějí udělat něco dobrého pro svět, přišel Michal Valta po poměrně dramatickém okamžiku ve svém životě. Rozhodl se, že se bude profesně věnovat něčemu, co mu dává smysl. Dal dohromady mladý tým nadšených IT odborníků z Olomouce a vznikl projekt viaGoood.

"Naším cílem je vybudovat největší online komunitu dobrých lidí na světě. Věříme totiž, že budoucnost darování je v online technologiích - pomáhání může být tak snadné jako sledování Facebooku”, vysvětluje Michal Valta, který se právě vrátil ze světové technologické konference v San Franciscu, kde projekt představoval spolu s nejlepšími startupy z celého světa.

Aplikace, která zachraňuje

Jak tato síť bude fungovat? Pokud vám například záleží na tom, aby ze světa nevymizeli nosorožci, můžete jednoduše přes mobilní aplikaci poslat finanční podporu zvolené organizaci, kteří z ní postaví ploty v rezervaci s nosorožci v jižní Africe.

"viaGoood vám ukáže, co se zlepšilo, například, že i díky vám se narodil nový nosorožec. Zároveň také vaši přátelé uvidí, co jste dobrého udělal, a mohou vás následovat. Váš dobrý skutek se zobrazí dalším desetitisícům podobně smýšlejících lidí. Takto společně utvoříme komunitu, díky které mohou přežít nosorožci," doplňuje Valta.

Sociální síť funguje na principu "sněhové koule". Jeden dobrý skutek, který uživatel sítě udělá, je následován podobně smýšlejícími lidmi v síti, což výrazně zesiluje efekt pomoci a dodává radost všem, kteří se zapojí. Vývojáři do sítě vložily také prvky umělé inteligence - systém hledá uživatele, kteří mohou přispět na stejný účel, podle mnoha parametrů a učí se, které jsou ty nejdůležitejší. Díky tomu je pak možné vytipovat, kteří uživatelé budou ti, co nakonec přispějí na daný účel.

Projekt této sítě je těsně před dokončením. Pro úspěšný start projektu jeho autoři spustili vlastní crowdfundingovou kampaň na webu 50000goodpeople.com, kde může kdokoli přispět na rozvoj této platformy, a tak podpořit český tým na cestě za světovým úspěchem.