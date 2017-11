Treehotel: Dejte si teplou sprchu v koruně stromů uprostřed švédské divočiny

Je to dokonalý únik před světem – domy v korunách stromů. Na dalekém severu Švédska si můžete v pohodlí luxusu užít dobrodružství lesa s moderním designem.

Představte si, že se procházíte hustým lesem poblíž polárního kruhu… Náhle uvidíte skleněnou kostku na stromě, stavbu připomínající raketu UFO, pokoj zavěšený ve výšce 10 metrů, kterým prorůstá strom, nebo ptačí hnízdo, ve kterém se dá pohodlně bydlet. Přijde vám to dekadentní? Možná. Švédové se pustili až na samou hranici estetických možností.

Poblíž vesnice Harads, kde žije asi 600 lidí, visí místnosti v korunách stromů ve výšce 4–10 metrů od roku 2010. Postupem času přibývaly další a dnes je jich sedm. Navrhovali je nejlepší švédští architekti. Poslední přidali koncem loňského roku a je zatím největší (100 m2).

Hotel uprostřed lesů vybudovala bývalá zdravotní sestra a mezinárodní průvodce rybářských dobrodruhů. Inspirací jim byl švédský dokument The Tree Lover o mužích, kteří v korunách stromů hledali své dětské venkovské kořeny a odpovědi na filozofické otázky o vztazích lidí a stromů. Majitelé Treehotelu dbali na okolní přírodu, chtěli zanechat co nejmenší ekologickou stopu. Při stavbě proto například nebyly pokáceny žádné stromy, dřevěné podlahy jsou bez chemické úpravy s vodním podlahovým vytápěním a stěny skleněné kostky jsou obloženy infračerveným filtrem, díky kterému do něj nenarážejí ptáci.

Hosté tady mají dokonalé pohodlí (nechybí typická sauna) s úchvatným výhledem na mocnou řeku Lule. A když už je přestane bavit jen tak sledovat přírodu nebo hvězdnou oblohu, mohou si vybrat z pestrého množství aktivit: nahlédnout do kultury Laponců, zajít na hon, dát si medvědí večeři, rybařit, vyrazit k polárnímu kruhu a sledovat polární záři. Zážitek z přírody je tady intenzivní a unikátní. Treehotel je odrazem dnešní doby: najdete tu pohodlí v panenské krajině.

Za kolik na strom?

Jedna noc ve stromovém hotelu vyjde dvě osoby zhruba 14 000 Kč – v nejlevnějším modelu.