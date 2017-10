Cestovatelka Petra Ježková: Mých 10 nejlepších míst na Kubě

1) Habana Vieja

Historické centrum Havany je dnes už plné nádherně zrekonstruovaných budov a kostelů. O pár bloků dál se ale domy stále hroutí. Mnohdy je podpírají dřevěné kůly. Najdete tu historické skvosty, zapomenuté a opuštěné časem i režimem. Pro mě je na Havaně nejkrásnější právě tento kontrast. Nejlépe ho objevíte, když zabloudíte kousek mimo hlavní turistické mapky pěkně „po svých“.

2) Jízda veteránem po Mallecónu

Nablýskané veterány najdete na náměstí Parque Central. Hodina jízdy stojí 20–40 dolarů. Záleží na tom, jak pěkné auto je a jak šikovně umíte smlouvat. Vraťte se do minulého století. Oblečte si krásné šaty a nechte se svézt po pobřežní promenádě Mallecón až k hotelu Nacional. A jen na chviličku si představte, že jste bohatým plantážníkem…

3) Daiquiri v hotelu Nacional

Mohutná budova slavného mafiánského hotelu se tyčí přímo nad rozbouřeným mořem. Navštívily ho mnohé světové celebrity a po revoluci si na nějaký čas jeden z jeho apartmánů zabral i comandante Fidel. Projděte hlavním vchodem na zahradu s krásným výhledem na moře, posaďte se k jednomu ze stolků a zkuste místní daiquiri.

4) Tabák ve Viñales

I když údolí Viñales je dnes již zahlceno turisty, tamní krasové hory a políčka tabáku musíte vidět. Nejlepší je najmout si místního průvodce a v malé skupince vyrazit brzo ráno. Uvidíte nádhernou krajinu a o tabáku a výrobě doutníků se dozvíte mnohem víc než v továrně v Havaně.

5) Baracoa a Kolumbus

Malé městečko se spoustou šarmu, hudby a plážemi s černým pískem se nachází na zcela opačném konci ostrova než Havana. Zatím se mu vyhýbají velké turistické autobusy a zažijete tu pravou kubánskou atmosféru. Mimochodem, právě tady v roce 1492 zarazil Kolumbus do země dřevěný kříž a počal tím novou éru Nového světa.

6) Cesta ze Santiaga do Baracoy

Klikatá silnice vedoucí podél pobřeží ze Santiaga de Cuba do Baracoy je jednou z nejkrásnějších jízd na Kubě: divoké pobřeží, útesy padající do azurových zátok, bouřící vlny a skály plné fosilií. Na tento úsek se vyplatí pronajmout si auto nebo auto s řidičem (což na Kubě vyjde téměř na stejné peníze).

7) Santo Domingo

Chudičká vesnička pod pohořím Sierra Maestra, kde se zrodila kubánská revoluce. Milovníci přírody i antropologové si tu přijdou na své. Můžete si dát „do těla“ a vyrazit odtud na dvoudenní túru na nejvyšší vrchol Kuby Pico Turquino anebo tu jen tak prostě být a sledovat cvrkot. Pro mne je toto místo srdeční záležitostí.

8) Nákup umění v Trinidadu

Snadno dostupný Trinidad ležící při jižním pobřeží je (podle mne) nejhezčím městem Kuby. Roztomilá náměstíčka, kostely, klikaté uličky a barvami zářící koloniální domy. Najdete tu ubytování v opravdu historických casas particulares, výborné restaurace (doporučuji Langostu!), kavárničky a spoustu obchodů se suvenýry. Nejvíce se tu prodávají obrazy. Najdete tu levné kousky u stánků, ale i velmi zajímavé úlovky v galeriích!

9) Nechte se rozmazlovat v Cayo Coco

A nakonec zasloužený odpočinek u nádherné azurové pláže. Zapomeňte na profláklé Varadero! Vydejte se na ostrovy Cayo Coco, které s pevninou spojuje 17 km dlouhá uměle vytvořená hráz. Hotelové resorty jsou tu daleko od sebe, ukryté hluboko v palmovém háji a lemované nádhernou pláží. Noc v resortu stojí 80–150 dolarů na osobu (all inclusive).

10) Kde začala revoluce

Výlet do historie si můžete udělat snadno. Po děravé silnici vyjeďte do vesničky Santo Domingo. Hliněné domky, vesničané na koních, jediný hotýlek, tady se zastavil čas. Odtud vede cesta do někdejšího velitelství Fidelovy rebelské armády. Auta nás vyvezla asi 5 km do hor, dál jsme šli bahnitou stezkou džunglí. Po 40 minutách jsme si odpočinuli v usedlosti Casa Medina, jejíž majitelé v roce 1959 Fidela podporovali. Fidel a Che Guevara se v horách skrývali před kubánským diktátorem Batistou podporovaným USA. Pouhých 19 mužů tu založilo tábor Comandancia de la Plata. Zatímco Batista plenil Kubu a snažil se odrazit nápor povstaleckých vojsk, muži v džungli díky podpoře místních zůstali v bezpečí a v lednu 1959 Fidel triumfálně vstoupil do Havany. Dnes tu najdete pár zrekonstruovaných chýší a maličké muzeum, polní kuchyni, provizorní nemocnici a chatku Fidela Castra se 7 únikovými východy.