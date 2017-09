Na víno s Karlem IV. a na švestkové knedlíky se svatým Václavem

Podzim udeřil, a je nutné se zahřát něčím dobrý. Vyrazte na Karlštejn na dvojku, do Krumlova na švestkové hody, projeďte se lanovkou a nakonec si dejte džez ve Varech!

Karlštejnské vinobraní

Po celý tento víkend se bude konat na Karlštejně historická slavnost vína za přítomnosti císaře římského a krále českého Karla IV. a jeho dvora. Čeká vás bohatý program z doby středověku, ochutnávky vín a kulinářských specialit, rytířský turnaj a vystoupení mágů. Letos se koná již dvacátý první ročník obnoveného vinobraní. Přenese vás do 14. Století, do doby „otce vlasti“, císaře římského a krále českého Karla IV. Dvoudenní program myslí na děti i dospělé, konat se bude na hradě i v podhradí do pozdních večerních hodin. Nenechte si ujít slavnostní historický průvod z prostranství před karlštejnským vinařstvím na hrad v čele s císařem římským a králem českým Karlem IV., jeho chotí Eliškou Pomořanskou a 300členným doprovodem císařského dvora! Cestou uvidíte dobové stánky s ukázkami historických řemesel, ochutnáte burčák i vína z místních vinic, které založil sám Karel IV.

Šumava odkrývá svá tajemství

Den s CHKO Šumava se bude konat v sobotu 30. září. Děti i dospělí se dozví mnoho zajímavostí o savcích žijících ve zdejší přírodě, zejména o těch, která většinou na túrách nepotkávají: o rysech, bobrech nebo jelenech. Ve stánku CHKO na vrcholu Špičáku hned pod rozhlednou budete moci pozorovat metody sledování šelem: telemetrii (bezdrátový dálkový přenos dat), fotomonitoring apod., které umožňují sledovat migrace živočichů a poznání jejich zvyků. Naučíte se rozpoznávat jednotlivé jedince zde žijících rysů, obojky s telemetrickým zařízením určené pro jeleny, srnce či rysy. Odvážní ochutnají bobří chipsy. Děti si zase namalují za pomoci připravených siluetek vybranou šumavskou šelmu.

Svatý Václav v Českém Krumlově

Poslední zářijový víkend bude v Českém Krumlově tradičně patřit oslavám svatého Václava, patrona české země, pivovarníků a vinařů. Během Svatováclavské slavnosti bude 29. a 30. září rušno také v českokrumlovských klášterech – přímo na klášterním dvoře se bude tančit! V pátek i v sobotu tady vystoupí účastníci Mezinárodního folklórního festivalu. V kavárničce U Klarisek budou od 28. září do 1. října k ochutnání neodolatelné domácí dobroty ze švestek – švestkové knedlíky, koláče, povidlové buchty, švestkové pivo... Procházka řemeslnou uličkou v Klášteře klarisek 30. září láká na ukázky tradičních řemesel s možností výroby vlastního kousku. Od 15 hod. si Českokrumlovská scéna připravila pro děti i dospělé čtyři pohádky z Fimfára Jana Wericha. Vstup na představení je zdarma. V 18 hod. se uskuteční slavnostní dernisáž úspěšné výstavy známé české malířky a herečky Emmy Srncové EMMA 75. Poslední příležitost zhlédnout v českokrumlovských klášterech svět očima Emmy se naskytne od 19 do 23 hod. v rámci Noci otevřených muzeí a galerií. Vstup je zdarma.

Vyhlídky z Lysé

V sobotu třicátého máte skvělou možnost zažít vyhlídkové jízdy lanovkou na Lysou horu a rozhlédnout se po západních Krkonoších. Lanová dráha na Lysou horu s výstupní stanicí ve výšce 1315 m n. m. končí jako jediná v první chráněné zóně Krkonošského národního parku. V létě je lanovka mimo provoz kvůli ochraně přírody. Jediný víkend v roce si ale můžete užít okružní jízdy - bez možnosti výstupu na horní stanici lanovky, zato s fantastickým výhledem.

Džez v Karlovkách

Již po 34. se letos uskuteční v Karlových Varech mezinárodní jazzový festival Jazzfest. Vypukne v neděli 1. října a potrvá až do konce měsíce. Festival nabídne posluchačům šest koncertů. Festival pořádá po osmnácté společnost Jazzový kruh v čele s ředitelem a současně aktivním účastníkem dění - saxofonistou Milanem Krajícem. Žánrově je festival zaměřený na moderní jazz, s přesahy do jiných oblastí a fúzí s dalšími hudebními žánry, včetně hudby symfonické, se špičkovými hudebníky domácí i světové provenience. Dramaturgie festivalu pamatuje na posluchačsky poučené publikum i na posluchače jazzově nespecializované.

Festival ptactva na Jivjanských rybnících

O první říjnové neděli se uskuteční tradiční Festival ptactva na Jivjanských rybnících v Holýšově. Akce je zaměřená na pozorování protahujícícho ptactva, zejména vodního a mokřadního. Akce se koná v rámci Festivalu ptactva, který připadá na první říjnový víkend. Během něho organizují ornitologové z České společnosti ornitologické pro veřejnost vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným programem. Dozvíte se o jednotlivých druzích, jejich životě, ohrožení a možnostech ochrany, ale také o fenoménu ptačí migrace. Na mnoha místech organizátoři připravili ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Pro děti bývají nachystané různé hry a kvízy s ptačí a ekologickou tématikou.