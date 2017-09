Brno o víkendu ovládnou Tolkienovi skřeti. Jak dopadne turnaj v bojové aréně?

Skřeti na Špilberku

Velkolepá fotografická výstava a festival Jeden kmen na hradě Špilberk v Brně vás zavede do fantasy světa skřetů z kmene Snaga, kteří se ve vlastním jazyce nazývají uruki. Na výstavě poznáte příběh tohoto skřetího kmene, nahlédnete do každodenního života jeho členů a seznámíte se s brněnským výtvarným fantasy role-playing projektem Jeden kmen, který těmto skřetům vdechl život. Výstavu Jeden kmen zahájí jednodenní fantasy festival v sobotu 23. září na nádvořích Špilberku. Vystoupí na něm skupiny Deloraine, Vintage Wine, Postcards from Arkham, Trolíla a kapela Jeden kmen. Na programu festivalu je také turnaj v bojové aréně, šamanské věštby, střelba z kuše, práce se středověkým jeřábem a mnohé další.

Projekt Jeden kmen se sice inspiruje reáliemi z děl J. R. R. Tolkiena, vytváří si však vlastní detailně propracovaný svět. Návštěvníci se podívají do tábora kmene, spolu s válečníky zakusí boj i lov, stanou se svědky tajemného rituálu a zúčastní se i pohřbu starého šamana. Žádný fanoušek fantasy by si neměl nechat ujít tuhle naturalisticky ztvárněnou skřetí výstavu plnou fotografií, rekvizit a zvuků.

Kladruby naruby

Národní hřebčín vás zve v sobotu 23. 9. 2017 do areálu závodiště v Kladrubech nad Labem na výjimečné odpoledne plné hudby, zábavy a skvělých zážitků. Čeká vás hudební a divadelní vstoupení, atrakce a soutěže pro děti, tvořivé dílny, ukázky řemesel a jarmark. V půl třetí bude přehlídka starokladrubských koní, ve čtyři zahraje Čechomor. Po celý den si také můžete prohlédnout stáje, zámek a historické kočárovny.

Jablečná slavnost 2017

V neděli 24. září pořádá obec Hostětín událost oslavující tradiční české ovoce. Co se chystá? Jablka na každém kroku a ve všech podobách - čerstvě vylisovaný mošt v moštárně, v sadu sušená jablíčka z tradiční sušírny ovoce, pečená jablka v jablečných moučnících i čerstvě utržená jablka ze stromu v přírodní zahradě Centra Veronica. Tématiku doplňuje ovocnářská poradna, ochutnávka ovoce a prodej sazenic starých odrůd ovoce. Chybět nebude hudba a folklor, cimbálovka, zábava pro děti (divadélko, dětská stezka sadem, řemeslné dílničky), pro dospělé „jablečný trojboj“, biojarmark, ukázky řemesel, poradenství a své brány otevře i pasivní dům. Právě ekologické projekty obec proslavily, navštívil ji například princ Charles.

Den s párou na Zlíchově

Výtopna Zlíchov zve všechny příznivce železnice a páry na sobotu 23. září do výtopny a na smíchovské nádraží, kde jsou připraveny jízdy historických i moderních vlaků. Ve výtopně budou vystaveny parní lokomotivy a historické motorové lokomotivy. V provozu bude ukázkové kolejiště modelové železnice velikosti O a parní zahradní železnice s možností svezení pro ty nejmenší. Po celou dobu konání akce bude otevřen barový vůz Pivák s možností občerstvení a posezení.

Bitva na Bílé hoře

O tomto víkendu zjistíte, jak vypadala bitva, která na dlouhou dobu ovlivnila české dějiny. Skupina nadšenců pořádá rekonstrukci památné bitvy na Bílé hoře. Hlavní program začíná vždy ve tři odpoledne, už od dvanácti ale uvidíte šermířská vystoupení, historické zbraně a nebude chybět hudební produkce.

Král Václav na Točníku

Po celý víkend si můžete na maximum užívat na hradě Točník, kam přijede král Václav IV. Ochutnáte letošní víno a užijete si zábavu se šermíři, kejklíři, tanečnicemi a hudebníky. Setkáte se i s Janem Žižkou z Trocnova, jehož král hodlá omilostnit a přijmout ke dvoru. Očekávány jsou také návštěvy českých velmožů a možná i poselstvo králova milovaného bratra Zikmunda Lucemburského, uherského krále.