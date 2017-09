O víkendu vypukne v Mikulově vinobraní. A jinde se můžete vypravit do pravěku či dob antiky

Pálavské vinobraní v Mikulově

Starobylý a úchvatný Mikulov hostí od 8. do 10. září tradiční Pálavské vinobraní. Letos si návštěvníci akce mohou kromě vína a folklóru užít i adrenalin v nejmodernějším českém akvaparku, Aqualandu Moravia. Po celém městě je připraven bohatý program pro rodiny s dětmi, mladistvé i starší návštěvníky. Vše vypukne v pátek 8. září v 16.30 slavnostním zahájením vinobraní na mikulovském náměstí, následovat budou vystoupení hudebníků, artistů a dalších umělců, kteří budou bavit lidi po celé tři dny. Zájemci si budou moci prohlédnout ukázky zpracování hroznů a ty nejlepší vzorky samozřejmě ochutnat. Degustace vína, burčáku i gastronomických specialit budou probíhat po celém městě. Znalci kvalitního vína pak ocení Národní soutěž vín s ochutnávkou, jež se celý víkend koná v hlavním zámeckém sále. Pro milovníky historie je zase připravena výstava mapující celých sedmdesát let Pálavského vinobraní.

Umíte si obléknout tógu?

Devátého září v sobotu se v krásném františkánském klášteře Hostinné koná Den s antikou. Co zažijete? Audiovizuální projekce v rámci expozice antického sochařství, komentované prohlídky v galerii, prokážete svou zdatnost v olympijských disciplínách a zjistíte, jak se obléká chitón, peplos nebo tóga. A vyzkoušet můžete i etruské orákulum a nechat si věštit budoucnost. Tak neváhejte a přijďte – můžete si také vyrobit vlastní římskou lampu!

Jízda sovětským metrem

Pražané a návštěvníci hlavního města mohou o víkendu zavzpomínat na to, jak jezdívali prvními vozy metra. V Depu Kačerov jim vysvětlí vše o chodu depa a pak už historická souprava Ečs vyjede na trasu C. Během cesty si budete moct prohlédnout kabinu i práci strojvedoucího, oblečeného v dobové uniformě. Vlak se nakrátko zastaví v tubusu mostu přes Nuselské údolí a navštíví obratiště metra ve stanici Nádraží Holešovice. A k prohlídce budou připravena i dalšího místa provozu pražského metra, která jindy přístupná nejsou!

Dny evropského dědictví – co jindy neuvidíte

Vynikající událost pro milovníky architektury, historie a památek se koná od 9. do 17. Září. Přístupná budou místa a budovy, které jsou většinou návštěvníkům skryty: nejen historické památky jako hrady, paláce či kostely, ale i další zajímavé objekty: národní parky, uhelné doly, vykopávky, protiletadlové kryty, parníky a mnohé jiné. Otevřou se dveře jak soukromých, tak veřejných budov (soudy, kancelářské projekty, obytné domy…). Součástí akce jsou přednášky, koncerty, městské slavnosti a také soutěže. Dny evropského dědictví pořádají desítky měst a obcí, akce bude zahájena v Chrudimi. Seznam míst konání a konkrétních objektů najdete na: www.historickasidla.cz

Cesta do pravěku

Umíte lovit oštěpem a používat pazourek nebo kamennou sekeru? A co takhle zorat pole, dokázali byste? V Říčanech si to tuto neděli desátého září můžete vyzkoušet. Muzeum Říčany pořádá historickou slavnost zaměřenou na období pravěku. Kromě nácviku výše zmíněných dovedností vás čeká také pravěká módní přehlídka, rituál se šamanem, seznámíte se s světem pravěké magie a naučíte se pomalovat se válečnými barvami. Takže v neděli v deset vzhůru do pravěku – na Masarykovo náměstí, říčanský hrad a do Didaktického centra geologie Muzea Říčany.

Tajemství Nepálu

V sobotu devátého září se v centru Ústí nad Labem uskuteční další ročník etnofestivalu Barevná planeta. V bohatém programu z různých zemí světa bude zastoupen i Nepál, a to Nepálským obchůdkem občanského sdružení Namasté. Další akcí pro příznivce této země v Himálaji je velkolepá výstava Magický Himálaj v Technickém muzeu v Brně. V galerii zámku Holešov uvidíte až do konce října výstavu Nepál – země tibetské thangky, kde je k vidění nepřeberně votivních, uměleckých i užitných předmětů z této tajemné země: sošky, tibetské mísy a zvonky, modlitební mlýnky, šperky, hudební nástroje či oblečení. Exponáty můžete i zakoupit a přispět tak na stavbu školy pro nepálské děti (předchozí zničilo zemětřesení).