V Libosadu si užijete baroko a v Bečově uchvátí noc netopýři

Milujete staré traktory? Vypravte se v sobotu do Tachlovic, kde vám ukážou ty nejpůvabnější veterány. Na druhé straně republiky se přenesete do barokní doby se vším všudy – čeká vás tu hudba, divadlo i tanec. A Bečov nad teplou zažije tajemnou noc s létajícími savci.

V krumlovských klášterech to žije

Rádi byste se s letošními prázdninami rozloučili opravdu nevšedním zážitkem? Vypravte se v sobotu 2. září do areálu unikátního trojklášteří v historickém centru Českého Krumlova na akci Konec prázdnin v klášteře! Na klášterním dvoře se při této příležitosti otevře mnoho řemeslných dílen, ve kterých se můžete od hrnčíře, brašnáře, sedláře, knihaře, kováře, pekařky, valchářky či sklářky naučit dovednostem našich předků a vlastnoručně vytvořit tradiční řemeslný výrobek. Na nádvoří zahraje divadlo Na větvi pohádku o dvou malých domácích skřítcích a jejich velkém dobrodružství Kouzla skřítků. Více na www.klasteryck.cz

Libosad v Kroměříži se rozezní hudbou

Barokní festival Hortus Magicus se uskuteční ve dnech 2.–3. září v Květné zahradě v Kroměříži. Inspirací pro letošní ročník kroměřížského festivalu je okázalý život na vídeňském dvoře císaře Leopolda I. z let 1640 až 1705. Návštěvníci se mohou těšit na kostýmy, taneční produkce, divadelní a hudební představení, barokní jezdeckou drezuru, úchvatná květinová aranžmá a mnoho dalšího.

Džez a divadlo v pivovaru

Druhého září pořádá pivovar Lobeč happening, tradiční přehlídku alternativní kultury. Program je pestrý a bohatý: kromě dobrého piva a úžasných prostor pivovaru vás čeká výstava fotografií Zaniklé obce kolem Ralska, ochutnávka cidru od Bacha, výstavu studentských projektů venkovských rodinných domů na území Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, Přemysl Vacek předvede umění renesanční loutny, vystoupí bluesová skupina Lady I a muzikanské trio Tereza & Tibor & Veronika.

Noc s netopýry

Bojíte se tmy? A z netopýrů máte hrůzu? Přijďte překonat svůj strach do Bečova nad Teplou. Noc netopýrů na zdejším krásném hradě má skvělý program pro děti i dospělé. Uvidíte živé netopýry a dozvíte se spoustu zajímavého o jejich životě. Zapojit se můžete do tvořivé dílny pod vedení autorek knihy "Netopýří chmýří". Speciální ultrazvukový detektor vám pomůže nahlédnout do světa jejich neslyšitelných signálů, přednáška vám poví o životě netopýrů, výstava z podzemí Karlovarského kraje představí zajímavý a skrytý svět netopýrů a děti i dospělí si zasoutěží a vyzkouší netopýří hry. Těšit se můžete také na speciální promítání filmů s netopýří tématikou.

(Nejen) Houbaření v Třeboni

První zářijový víkend proběhnou v srdci Třeboně tradiční Houbařské slavnosti, které oslaví nejen houby, ale celý podzim jako čas sklizně a hojnosti. Vybrané restaurace z třeboňského centra připravují výtečné krajové speciality z hub a podzimních plodů. K vidění bude i výstava těchto plodů lesa a mykoložka je celý den připravena k radě i vyprávění. A chybět nebude oblíbená bylinková a pomologická poradna, třeboňský včelař a odborník na včely představí svůj prosklený včelí úl, medomed i med. Tematické bude i loutkové houbodivadlo a samozřejmě i houbování v třeboňském muzeu. Celý houboprogram zpestřují řemeslné trhy. Až padne tma, dvořan s dvorní dámou provedou návštěvníky středem města a vše zakončí strašidelné třeboňské pověsti.

Jede traktor – je to veterán!

Sdružení Veterán traktor Tachlovice koná v sobotu druhé září unikátní akci: Tachlovickou hroudu. Uvidíte staré traktory, kombajny a náklaďáky přímo v akci, ale také sečení obilí kosou, taženou hrsťovkou, vázání snopů a mlácení v mlátičkách. To vše v dobových krojích. Dále uvidíte sečení starými kombajny, orbu koňmi a traktory. A probíhat budou i hrané scénky z padesátých let.

Sdružení milovníků starých traktorů spojuje nadšence pro stroje, které v zemědělství od nepaměti odvádějí značný kus práce. Cílem sdružení je rekonstrukce těchto pradědečků do funkčního stavu a seznamování veřejnosti s jejich krásou. Společně s obnovou historických strojů se členové aktivně zapojují do práce v zemědělství v duchu tradic původního obdělávání polí. Staré postupy a tradice se snaží udržovat a informovat o nich mladší generaci.