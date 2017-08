Czech Nature Photo: Vítězem ceny Lidé a Země se stal snímek Šťastné slepice

Czech Nature Photo je nová soutěž, která hodnotí nejlepší snímky přírody domácích autorů. Do pilotního ročníku se přihlásilo více než tři tisíce snímků. Padesátka nejlepších fotogragrafií byla přes celé prázdniny k dispozici čtenářům na webu Lidé a Země. Hlasovali o nejoblíbenější fotografii a vybrali tak výherce Ceny Lidé a Země. Nejvíce publikum zaujaly právě Šťastní slepice. "Jsou to slepice z domácího chovu mé tety v Židlochovicích u Brna. Má je volně na zahrádce. Chtěl jsem do soutěže poslat něco opravdu typicky českého, čekal jsem, že jinak bude soutěž plná exotických zvířat," říká autor vítězné fotografie Filip Fojtík. Dodává, že fotografování slepic bylo zpočátku náročné, protože na člověka s fotoaparátem nebyly zvyklé a utíkaly. Fotograf za nimi na zahrádku jezdil čtrnáct dní, než se podařilo získat zajímavé snímky. "Tahle fotka je focena ve kurníku, slepice o mně v tu chvíli nevěděla, stihl jsem vyfotit dva snímky a pak si mě všimla a zdrhla," vypráví fotograf.

Předání cen vítězům celé soutěže se uskuteční 21.9. v 18.00 v galerii CzechPhoto Centre. Po práci poroty byly vyhlášeny pouze nominace v jednotlivých soutěžních kategoriích, vítězové budou poprvé oznámeni až na slavnostním večeru.