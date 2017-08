Jan Sochor, vypravěč podmanivých příběhů z jihoamerických pralesů i slumů

Fotograf Jan Sochor se narodil v Československu. Od přelomu tisíciletí, kdy ho cesty poprvé zavedly do pouští severního Mexika a do brazilské džungle, nepřestaly ho Latinská Amerika a její příběhy přitahovat. Od roku 2002 střídavě žije a pracuje na obou amerických kontinentech a v Evropě. Zakotvil v chilském Santiagu, pak se přesunul do centrální Ameriky, vrátil se do Evropy a žil na jihu Andalusie, posledních několik let strávil v horách Ekvádoru a Kolumbie.

Svými fotografiemi a fotografickými eseji se snaží vyprávět příběhy, jichž se stal svědkem. Použitím tradičních fotožurnalistických postupů i pomocí nových médií usiluje o podání přímého, autentického a nezkresleného svědectví o lidech, které potkává, o krajích, v nichž dočasně setrvává, o věcech a událostech, které míjí, a o souvislostech, které vše spojují. Dlouhodobě vyhledává lidi z okraje společnosti, zaostřuje pozornost na příběhy těch, kteří balancují na hraně zavržení, chudoby a smrti. Na druhé straně zachycuje divokou a barevnou emocionalitu latinskoamerických fiest a zároveň v něm hluboce rezonuje současná i pradávná spiritualita celého kontinentu. Fotografie Jana Sochora pravidelně publikují média po celém světě.