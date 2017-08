Potěžkejte si sloní stehno a roztočte středověký jeřáb

O víkendu to vypadá to na jeden velký večírek – ať už budete oslavovat slony v Ostravě, jásat s Chody v Domažlicích nebo se vrhnete do plzeňských ulic na koncertní maraton.

Oslavte svátek slonů – pomozte je chránit

V sobotu dvanáctého se bude v ostravské zoo slavit Mezinárodní den slonů. Děti i dospělí si v zoo užijí skvělý speciální program. Jak se žije slonům v lidské péči a jak ve volné přírodě? Jak rostou slonům zuby? A jak těžká je sloní stehenní kost? To vše a mnoho dalšího se dozvíte zábavnou formou a budete moci soutěžit v kvízech a hádankách. A především – ukáže se vám sloní sameček Chandru, který se v zoo narodil počátkem července. Navíc můžete do zoo přinášet nepotřebné oblečení a zapojit se tak do prázdninové sbírky, která podpoří projekt na záchranu slonů v Africe – SAVE ELEPHANTS. Třeba jedna taška pro vás nepotřebných věcí znamená krmení na jeden den pro celý psí tým v Kongu, který je speciálně vycvičen na odhalování pytláků slonoviny.

Chodové to tento víkend roztočí

Tradiční slavnosti začnou plné folkloru, nádherných krojů, písní a tanců si užijete do sytosti od pátečního večera na různých místech Domažlic. Celodenní program na sobotu i neděli je velmi bohatý: vystoupí dechové hudby, folklorní soubory z Čech, Moravy i Slovenska i vzdáleného zahraničí, konat se bude poutní mše na Vavřinečku a samozřejmě jarmark. Konat se budou i divadelní představení pro děti i dospělé a vystoupení klaunů a souborů staré hudby. Projedete se i historickým vlakem. Konec zábavy večer odtroubí ponocný!

Dožínky hraběte Chotka

Posekejte a umlaťte si obilí, upečte placku a přeneste se do dob našich předků společně s krojovaným průvodem, který den završí předáním dožínkového věnce. Akce proběhne v prostorách kuchyňské zahrady, kde budete moci také ochutnat výrobky z mouky i sladu. Chybět nebudou ani stánky včetně rodinných pivovarů a doprovodný program: hudba, divadlo, pohádky, kejklíři... To vše se koná tuto sobotu na krásném zámku Veltrusy.

Stavba jako Brno

O sobotách dvanáctého a šestadvacátého srpna se v Brně na Špilberku chystá zajímavá akce pro milovníky techniky, historie a kutily. V rámci výstavy Stavba jako Brno uvidíte ukázky práce s replikou středověkého stavebního jeřábu a zažijete i komentované prohlídky výstavy o stavebních řemeslech a stavebním vývoji města. Představeny budou i věci, které většinou leží v depozitářích a návštěvníci se k nim nedostanou, například svorník žeber klenby ze zbořené Královské kaple, která stála v Brně na dnešním Dominikánském náměstí do roku 1908. Je na ní vyobrazen beránek boží jako symbol Krista a pravděpodobně také český král Václav II., zakladatel kaple. K vidění je na výstavě také replika keramických kachlových kamen z lucemburské éry, videomapping o přestavbách Špilberku a v exteriérech hradu pak přesné repliky středověkých stavebních strojů.

Cesta v čase na hradě Kost

Tuto sobotu a neděli se hrad Kost vrátí do časů gotiky. Pokud sem zavítáte, dostanete se do společnosti rytířů, provazochodců, sokolníků, dobových tanečníků a zpěváků. Ochutnáte jídla z černé kuchyně a třeba si tu i něco uvaříte. Na hradním parkánu si dejte pozor – tady bude vládnout dravá zvěř. Na nádvoří vás zase okouzlí šermíři a válečníci, kteří vám ukážou svou přípravu na lítou bitvu. A zajděte i do komnat, ať víte, jak naši předci v dávných dobách žili a trávili čas. Průvodcem po Kosti vám může být – pokud se odvážíte – kat Herman. Zavede vás do mučírny a předvede vám své mučicí nástroje – přímo na vašem těle.

Desetidenní večírek v Plzni!

Deset nabitých dnů plných koncertů v kulisách historického centra, prodejní přehlídka autorské módy a designu, ochutnávka kulinářských specialit z blízkých i vzdálených koutů světa, promítání silent kina, divadelní pohádky i zázemí pro děti... Festival Živá ulice odstartuje v Plzni v pátek 11. srpna a skončí až následující neděli 20. srpna večer!

Organizátoři festivalu Živá ulice připravili návštěvníkům během deseti dnů pestrý koktejl koncertů na několika scénách. Hrát se bude nejen na náměstí Republiky, kde mimo jiné vystoupí The Tap Tap, Fast Food Orchestra, Kníry nebo Frajara Putika, ale i na dalších místech. Anděl stage U Branky nabídne nepřebernou škálu žánrů – od rocku přes alternativní hip hop až po šanson. Do Zach´s pubu mohou návštěvníci vyrazit na koncert každý den od úterý do soboty vždy od 20 hodin. Vystoupí zde mimo jiné Mediterian, The High Corporation nebo držitelé Anděla Ting. Na otevřené scéně Inspiral Garden v Šafaříkových sadech ocení návštěvníci nejen příjemný bar, ale také hudební kulisu. Každý den od 16 hodin se zde budou střídat DJové s nejrůznějšími interprety, program pak po 22. hodině zakončí silent party.

Významnou součást festivalového programu představuje také tzv. silent kino, které nabídne zvukově silný zážitek. Vše kromě obrazu se k divákům dostane prostřednictvím speciálních sluchátek, a tudíž nezaznamenají žádný ruch kolem sebe. Na Živé ulici bude silent kino promítat o víkendu od 11. do 13. srpna. Připravena je krátká přehlídka severských filmů.

Na festivalu Živá ulice už tradičně nebude chybět ani dvoudenní přehlídka alternativní módy a současného designu, kde budou k zakoupení originální kousky přímo od návrhářů a designerů. Návštěvníci se mohou těšit nejen na oblečení a šperky, ale například i bytové doplňky. Na své si přijdou také milovníci mezinárodní kuchyně.

Festivalová scéna v Proluce bude už tradičně patřit dětem. Kromě pohádek, workshopů, pouliční knihovny, spousty her a obřího pískoviště se budou moci vyřádit také v loutkovišti. Ve speciálním loutkovém hřišti, které bude otevřené denně od 15 do 19 hodin, si budou moci sami zahrát divadlo. Na divadelní pohádku mohou rodiče s dětmi vyrazit každý den od 16 hodin.