Úchvatné zahrady v Lednici. Vyberte si, do které zajdete: do Stříbrné, Anglické květinové, Zahrady travin nebo do Vodní?

Ochutnejte zahradu

V sobotu 22. 7. se určitě vypravte do Lednice. Pro jednou vynechte zámek a navštivte komplex zahrad Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. Koná se tu zajímavá akce Jedlé květy, na které zjistíte, které krásky z vašich záhonů obohatí i vaše talíře a chuťové buňky. Samozřejmě si prohlédněte i samotné Tematické zahrady s názvem „Labyrint přírody a ráj zahrad. Mají jedenáct částí. Stříbrná zahrada představuje sortiment trvalek, polodřevin a dřevin mediteránního původu. Anglická květinová zahrada vychází z principů výtvarného a ekologického seskupování rostlin, charakteristického pro období klasické květinové zahrady přelomu 19. a 20. století. Zahrada pivoněk, kosatců a ibišků je expozicí tří oblíbených skupin zahradních rostlin, vyhledávaných pro jedinečné estetické a symbolické vlastnosti. Zahrada travin představuje široký sortiment rostlin oblíbených v moderních zahradách. Zahrada polostínu je naučnou expozicí, ve které jsou prezentovány rostliny pro stinná a polostinná stanoviště. Účelová zahrada je multifunkčním prostorem určeným pro společenské a edukační aktivity Zahradnické fakulty. Ve Vodní zahradě je ústředním motivem tůň se samostatným mokřadem, kudy návštěvník prochází po dřevěném molu. Zahrada barev představuje expozici komponovaných záhonů s kvetoucími rostlinami včetně ukázek jejich vzájemného seskupování. Kuchyňská zahrada – tady najdete smíšené zeleninové záhony, léčivé a aromatické rostliny, kordóny ovocných dřevin, pařeniště i malý vinohrad. Příkladem nadčasové jednoduchosti je Bílá zahrada, jejímž základním kompozičním principem je bílá barva. Rozárium je expozicí sortimentu nových, moderních a odolných odrůd růží vhodných pro soukromé i veřejné zahrady. Unikátní komplex zahrad byl otevřen nedávno, v červnu tohoto roku.

Lok piva v Harrachově

Příjemně bude ale v sobotu i na severu Čech, v Harrachově. Na slavnosti ve Sklárnách a minipivovaru Novosad ochutnáte zdejší pivo, ověnčené Zlatou pečetí. K mání budou i různé dobroty, zahraje hudba a pro děti i dospělé jsou připraveny soutěže v pivních disciplínách a atrakce. Svůj tekutý mok tu budou prezentovat i další pivovary Libereckého kraje a hlavně – v ceně vstupného budete moci zavítat do provozu nejstarší činné sklárny v Česku! Událost zakončí ohňostroj.

Vzdušné souboje

Třetí ročník akce „Den letiště Přerov“ se uskuteční v sobotu 22. července. Vše odstartuje v 1000 průletem letounů JAS 39 Grippen. Dál uvidíte vzdušné souboje leteckých es první světové války s pyrotechnickými efekty, akrobatickou skupinu Follow Me, ostrý zásah hasičů i policie, obrněná vozidla, drony, letoun Praga AirBaby s nejstarším funkčním leteckým motorem v Evropě vyrobeným v LOM PRAHA. Užít si můžete i vyhlídkové lety letadlem a další atrakce pro děti i dospělé.

Na kole za otcem vlasti

Kolo pro život je největší seriál závodů horských kol pro dospělé i děti s bohatým celodenním doprovodným programem. Praha–Karlštejn Tour je devátou zastávkou této akce, která se koná po celé republice. Konta se budou dětské závody, včetně závodů na odrážedlech pro nejmenší, závody horských kol pro pravé bikery (2 trasy: 30 a 50 km) a nesoutěžní cyklovyjížďka pro celou rodinu (10-20 km). Start a místo konání akce je v pražské Velké Chuchli na dostihovém závodišti.

Na Troskách pozor na Švédy

O tomto víkendu budou trosky opět vypleněny nemilosrdným švédským vojskem. Přijďte se podívat na dobývání hradu, mušketýry, souboje i dobové tance. Najdete tu i malý jarmark. Užijte si víkend ve znamení třicetileté války…

Staňte se indiánem

V sobotu 22. přijďte do pražské Botanické zahrady v Tróji. V rámci akce „Americké léto“ se tu koná Indiánský den. Nahlédnete do způsobu života prérijních indiánů nebo jejich šamanských rituálů. V severní části areálu bude program speciálně připravený pro malé i velké děti, který zábavnou formou přiblíží běžný rodinný život amerických indiánů. Zjistíte, jak se ve volných chvílích bavili, jak lovili a co jedli. Seznámíte se nejen s kočovnými indiánskými kmeny Severní Ameriky, ale i s obyvateli incké a mayské říše. Chybět nebudou ochutnávky tradičních indiánských jídel, jejichž základem jsou zejména tři hlavní plodiny: kukuřice, fazole a dýně. Pro děti jsou připravené dílničky, kde si vyrobí předměty s indiánskou tématikou. V jižní části zahrady se vypravíte na jiný konec zeměkoule a budete si moci zacvičit tajči.

Ušlechtilé turnaje rytířů

Na celé prázdniny vyšperkoval svůj program i krásný zámek Dětenice. Pokud vás fascinuje hrdinství rytířů, jejich výzbroj a krásní koně, zajeďte právě sem a podívejte se na pravé rytířské turnaje. Během vystoupení budete moci obdivovat kaskadérské kousky bojovníků i přehlídku netradičních zbraní století 14., 15. i 16. To vše a ještě mnohem více naleznete ve velkolepém 60minutovém rytířském vystoupení skupiny Ordo Kromen.