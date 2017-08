Jeskynní potápěč Krzysztof Starnawski: Ke dnu Hranické propasti

„V roce 2000 jsem se potopil do 181 metrů a můžu říct, že tahle jeskyně byla na takový průzkum opravdu zralá – přítomnost mineralizované vody a vápence naznačovala, že by mohla být opravdu hluboká.“ Později se potopil do nebezpečné horizontální části jeskyně, aby ve spleti napadaných kmenů a kamenů připravil lana pro sondy, které se nakonec zastavily v hloubce přes 400 metrů. A než dosáhnou dna, mohou odvinout více než dvojnásobnou délku lana. Krzysztof Starnawski jako jeden z nejzkušenějších jeskynních potápěčů světa bude určitě u toho.

N esnadné začátky

Na začátku jeho kariéry to ale vůbec nevypadalo, že by mohl pod vodu potopit byť i jen hlavu. „V osmnácti jsem se přihlásil na potápěčský kurz, ale nešlo mi to, měl jsem problémy s tlakem v uších a lékaři mi doporučili, ať na potápění zapomenu. Byl jsem hrozně zklamaný. Později jsem na kole objížděl Evropu a dal si pár piv s potápěčským instruktorem, který mi poradil, jak problém s tlakem vyřešit. Potom jsem s potápěním začal doopravdy.“

Kromě Hranické propasti se samozřejmě potápí i v dalších jeskyňářských rájích jako Albánie, Makedonie nebo Mexiko. Mezi barevnými mořskými rybami ho nejspíš nepotkáte. „Začal jsem se potápět, abych mohl prozkoumávat jeskyně. Potápění je nástroj k průzkumu. Kdyby po mně někdo chtěl, abych se šel potápět jen tak pro zábavu, třeba na korálovém útesu, odmítl bych. To si raději zajezdím na kole, zaběhám nebo půjdu lézt po skalách. Jsem taky lyžařský a lezecký instruktor. Zkoušel jsem i paraglide a zpřelámal jsem si všechny kosti v těle. Když ale den jen tak posedávám a dívám se na televizi, začnu se nudit – a musím to jít rozhýbat.“

A jedním z míst, kde si odpočine od televize, bude i Hranická propast. „Skončili jsme jen s jednou částí. Teď víme, že jeskyně je prostupná, můžeme se vrátit a spustit se ještě hlouběji.“

Fakta z temné vody: