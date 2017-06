„Válka v ráji“ aneb Když si na českém území vyřizovaly spory dávné mocnosti

I vtrhla válka do krajiny Českého ráje. Psal se rok 1866 a schylovalo se k utrpení, které bylo snad nejkratší, ale určitě nejkrvavější v 19. století. V Českém ráji, jak zaznamenal pilný kronikář, „mnozí hospodáři, řídící pohřbívání padlých, dbali o to, aby se hroby nekopaly na jejich louce, protože povstaly by nerovné hrbolaté drny, což by při sečení vadilo...“