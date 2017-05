Omiš: pirátské město ukryté mezi skalami | Reflex.cz

Pirátská historie města

Omiš se nachází v jižní Dalmácii při ústí řeky Cetiny do Jadranského moře. Byl zde vytvořen hluboký kaňon, jenž se zasloužil o dokonalou kulisu města, které původně založili Ilyrové. Právě tento kaňon byl důvodem, proč právě sem piráti přišli. Představoval skvělé místo k úkrytům, odkud mohli přepadávat lodě plující po Jadranu a bojovat proti nadvládě Benátčanů, což se jim stejně nepodařilo. V roce 1 444 oblast dobyli.

Na tuto dobu zůstaly v Omiši dvě památky v podobě starobylých pirátských pevností ze 13. století Mirabela a Fortika. Ve městě se pravidelně konají tzv. Pirátské večery, které patří mezi oblíbené kulturní akce a pojednávají o pirátské historii města.

Foto www.ubytovanivchorvatsku.cz

Historické památky a Jan Nepomucký

Město Omiš má krásné starobylé centrum plné malebných zákoutí a úzkých uliček. Mezi hlavní historické památky patří románský kostel sv. Petra z 10. století, který je považován za jeden z nejpůsobivějších staveb té doby v celé Dalmácii. Zajímavou stavbou je také kostel sv. Michala s výraznou zvonicí.

Zajímavostí je, že patronem města je Jan Nepomucký, český kněz a mučedník. Narodil se kolem roku 1345 v dnešním městě Nepomuk, studoval v Praze a později byl vysvěcen na kněze.

Nedokázal se vyrovnat s nátlakem vládnoucí moci a za svůj odpor ho čekal trest v podobě mučení a utopení ve Vltavě roku 1393. Za svatého byl vyhlášen až mnohem později, v roce 1729.

16. května každý rok se v mnoha evropských zemích připomíná jeho památka a město Omiš právě na tento den slaví Den města Omiš, kdy se pořádají koncerty, oslavy a procesí.

Foto www.ubytovanivchorvatsku.cz

Působivá řeka Cetina

Kromě samotného města láká Omiš na svou okolní přírodu, která se především zasloužila o rozvoj cestovního ruchu. Nádherná řeka Cetina je vyhledávaným místem nejen pěších turistů ale také raftařů. Nejčastěji se sjíždí úsek dlouhý 9,5 kilometrů, který nabízí krásné výhledy, vodopád i jeskyně. Řeka teče také v oblasti skalní brány, kde se točil slavný Vinnetou.

Hluboký kaňon řeky si oblíbili i horolezci a nadšenci do volného lezení. Kromě toho řeka představuje skvělou příležitost k tomu vyzkoušet si rybaření v chorvatských vodách a jsou zde úseky, které jsou vhodné i ke koupání. Voda je příjemně osvěžující i v parném létě.

Foto www.ubytovanivchorvatsku.cz

Plážová zábava na dosah ruky

Město Omiš leží na pobřeží a je známé oblázkovými i písečnými plážemi. Většina z nich je skvěle připravena na místní i turisty. Známé je především malé letovisko Duće hned vedle Omiše. Kromě průzračně čistého moře tak tady na návštěvníky čekají bary, restaurace, půjčovny sportovního vybavení i dětská zábava.

Pravděpodobně nejpopulárnější pláž na celé Omišské riviéře je Velká pláž ( Velika Plaža), která je dlouhá 700 metrů a je tvořena pískem. Nachází se u ústí řeky Cetiny, která zdejší moře mírně ochlazuje. 15 minut chůze z centra města se nachází pláž Brzet, která je oblázková a stíny na ní tvoří okolní borovice. Hned vedle o kousek blíž k městu leží další pláž, která se jmenuje Slavinj. Pozoruhodné je to, že se jedná pravděpodobně o nejstarší pláž v celém Chorvatsku a je převážně navštěvovaná místními obyvateli.

Foto www.ubytovanivchorvatsku.cz

Cestovní ruch mění tvář chorvatských měst

Město Omiš už zdaleka není zapomenutý ráj, kde se místní lidé věnují rybaření a drobnému zemědělství. Je to právě cestovní ruch, který většině obyvatel Chorvatska u pobřeží, a to nejen ve městě Omiš, přináší v posledních letech obživu. Organizované výlety na raftech nebo školu windsurfingu byste tady před několika desítkami let jen těžko hledali. Dnes to je také nespočet kaváren, restaurací, obchodů a barů, které se v sezóně těší velkým ziskům.

Také v oblasti ubytování došlo k mnohým změnám. Zatímco dříve „frčely“ hotelové komplexy, dnes lidé upřednostňují levné ubytování v soukromí, kde mají klid, jsou zde více spjati s chorvatskou atmosférou a nejsou rušeni jinými hotelovými hosty. Místní to samozřejmě vědí a nabídka takových apartmánů stále roste.