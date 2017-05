Kam o víkendu: Za obřími sochami z písku a modrými žábami | Reflex.cz

Víkend za dveřmi, tak rychle plánujte: zabloudíte do pražských budov, kam jindy nesmíte, nebo se projdete po luhačovickém lázeňském korzu?

Vstupte do zakázaných míst

O tomto víkendu se v Praze otevřou dveře 43 budov, kam obvykle návštěvníci nemají přístup. Festival Open House jim zpřístupní historické paláce, honosné vily, moderní kancelářské komplexy, nádraží, ale i technické a industriální stavby, z nichž zatím znají jen fasády. Letos se zpřístupní jedenáct nových míst, kam minulé ročníky festivalu nezamířily. Ze střechy Domu módy se rozhlédneme po Václavském náměstí, vstoupíme do karlínského Paláce Křižík II nebo do Winternitzovy vily, na jejímž návrhu spolupracoval i proslulý architekt Adolf Loos. Ze stálic festivalu nevynechte karlínskou Invalidovnu, unikátní a krásně rekonstruované Parní mlýny v Holešovicích nebo Palác Archa na Poříčí.

Proč žáby na jaře modrají?

Který krokodýl by si při útoku na člověka mohl zlomit čelist? A kterým karibským ostrovům vládnou zelení draci? Záhady přírody vám pomůže odhalit výstava úchvatných fotografií Michaela Fokta v Městském muzeu v Březnici. Na velkoformátových snímcích uvidíte nejvzácnější nosorožce světa, které se do africké domoviny vrátili z Česka, pavouky, kteří do našich zahrádek přišli ze Středomoří, a také medúzy, jejichž příbuzní žijí i v českých rybnících. A zjistíte, proč u nás žijí francouzští hlemýždi. Michael Fokt, vystudovaný biolog, za své snímky zvířat získal několik cen a jako fotograf a novinář spolupracuje s předními českými periodiky, mimo jiné i s LaZ.

Poslední bitva

V sobotu 13. května se bude ve Slivici u Příbrami konat rekonstrukce jedné z posledních bitev druhé světové války na našem území. Připomíná tragické události už po oficiálním konci konfliktu, kdy se německé jednotky snažily dostat do amerického zajetí a dopouštěly se zločinů na civilním obyvatelstvu. Proti nim bojovala nejen Rudá armáda, ale i partyzáni a americké jednotky. Od deseti hodin si událost můžete připomenout celodenním zajímavým programem: výstavou techniky a výzbroje Armády ČR a ukázkou bojů a činnosti dělostřeleckého pluku.

Vzhůru do Himálaje!

Chcete se vydat do nejvyššího pohoří světa? A prozkoumat tak tajemná místa jako Bhútán, Nepál nebo Tibet? V Technickém muzeu v Brně probíhá výstava Magický Himálaj. Uvidíte fotografie Jiřího Kolbaby, ale především autentické předměty, které vás přenesou na druhý konec světa: třeba portál zrušeného tibetského kláštera, dveře či okenice zdobené dračími motivy, nevárské sloupoví, trámy, obří nůše Šerpů, rikšu z Dillí či rituální předměty včetně mlýnků. Expozice představuje i fenomén horolezectví a české horolezce, kteří se do Himálaje mnohokrát vypravili – Radka Jaroše nebo Adama Urbana. A v rámci projektu Historická stereovize se promítají 3D snímky Jana Trávníčka z výpravy v roce 2015 na Manáslu (8163 m n. m.) a z expedice v roce 2016 na Čo Oju (8201 m n. m.)

Otevřete prameny

Velkým svátkem v moravských Lázních Luhačovice je obřad otevírání a svěcení pramenů. Tento slavnostní víkend vás přenese do poklidné atmosféry počátku minulého století a bude tak zahájena lázeňská sezóna. Léčivé prameny a nádherné lázeňské stavby se stanou kulisami pro divadelní a folklorní vystoupení, lázně ožijí pestrými kroji a secesními kostýmy. Pořádá se jarmark farmářských a řemeslných výrobků, přehlídka historických automobilů a bicyklů a krojovaný průvod. Na Lázeňském náměstí bude i Secesní fotoateliér.

Hrátky na Cipískovišti

Už po jedenácté si v Písku můžou rodiny s dětmi pohrát s pískem a především si prohlédnout obří pískové sochy. Letos budou zobrazovat třeba postavičky z pohádky o loupežníku Rumcajsovi. Jeho autor Radek Pilař je totiž písecký rodák a letos slaví jeho loupežnická rodinka padesát let od svého „zrodu“. O tomto víkendu se v jihočeském městě bude oslavovat začátek letní turistické sezony a kromě soch z písku se budou konat koncerty, výstavy, filmová představení a zábavné programy pro děti. Těšit se můžete i na Pochod pohádkovým lesem, závody dračích lodí!