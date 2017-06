Fialkový svět v Toulouse: Slavný francouzský parfém vznikl před více než 80 lety

V první polovině devatenáctého století nebylo v Itálii módnější květiny než violka parmská (Viola parmensis). Když se jeden napoleonský voják vracel po válce do rodného Toulouse, vzal z Parmy pro svou milovanou květináč violek. Něžná rostlinka hned padla do oka zahradníkům ze severní části města, kteří se nadšeně vrhli do jejího pěstování. Trvalka s lístky ve tvaru srdce posléze vytvořila zdroj příjmu pro zhruba tisícovku rodin, od parfémářů až po cukráře. Z kořene vzniká likér, z květů marmelády, sirupy a z listů vonné složky parfémů.

Slavný parfém

V roce 1936 vytvořil Henri Berdoues slavnou „La Violette de Toulouse“ ve fialovém skleněném flakonu se stylovým rozprašovačem s gumovou hadičkou. Toaletní voda s fialkovým extraktem, s esenciálním olejem z jasmínu a s výtažkem lilie se okamžitě stala hitem. Metropoli na řece Garonně vynesla až do poloviny minulého století do parfemářských výšin.

Za čedarem do vesnice Cheddar. Ochutnejte lahodný originál z jeskyně Gough

O to krutější byl pak pád v roce 1956. Tuhé mrazy sevřely svým objetím Toulouse a ledovým dechem téměř veškeré trsy violek sežehly. Proto místní experti přemýšleli, jak nad rozmary přírody zvítězit. Nakonec před dvaceti čtyřmi lety vyšlechtili odolnou kulturu, jež od té doby prospívá ve sklenících deseti pěstitelů. Ti s ostatními nadšenci a podnikateli založili sdružení „Země violek“ a propagují rostlinku s fialovomodrými květy po celé Francii.

Láska kvete v chladu

Aromatické květy ukážou svoji krásu na sedm až osm měsíců v roce a jejich sběr probíhá od října do března. Poté se zpracovávají v kosmetickém a potravinářském průmyslu nebo distribuují jako svazečky či hrnkové a zahradní rostliny.

„Pěstování parmských violek je náročné na pracovní sílu, neboť vyžadují dlouhou péči a ruční zacházení,“ vysvětluje zahradník Bernard. „Navíc je po nich velká poptávka. Naše expedice míří do Ruska, Německa, Rakouska, Anglie. Také prodáme zhruba šest set tisíc čerstvě natrhaných kytiček ročně. V květomluvě jsou totiž prosbou o vyslyšení lásky,“ dodává s úsměvem.

Violka parmská