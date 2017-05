Vientiane: Hlavní město Laosu láká stále více turistů

Moderní Vientiane už od sousedního Thajska převzal všechno, co s sebou turismus v téhle části světa přináší. Modernizované letiště, obrovský výběr hotelů, celosvětovou kuchyni, studené pivo v předzahrádkách, noční život, kapsáře, podvodníky i tak sečtělé dobrodruhy, že na ně člověk nezapomene, dokud je na cestě.

Francouzským úředníkům se kdysi nechtělo trmácet přes dvoutisícové hory proti proudu Mekongu až na sever, do někdejšího královského sídla Luang Prabang. A tak sídlo své koloniální vlády přenesli sem, do horké roviny středního Laosu. Zůstaly tu po nich nádherné vily, kde dnes sídlí ministerstva a banky. Nebo velkoryse řešený Prezidentský palác na konci Avenue Lan Xang. Na jeho opačném konci stojí indočínská kopie Vítězného oblouku z Paříže.

Na konci 60. let minulého století zaplatila CIA dodávku stavebního materiálu, který měla místní vláda použít na rozšíření zdejšího letiště, aby na něm mohla přistávat velká vojenská letadla s bílou hvězdou. Zbožní Laosané namísto prodloužení ranveje postavili Patuxay – vítězný oblouk. Dnes je to jeden ze symbolů města a místní lidé mu ironicky říkají „vertikální letiště“…

Nejbohatší z Laosu

Podle Světové banky i Mezinárodního měnového fondu se země nečekaně rychle dostala ze společnosti nejchudších zemí světa. Těží z vynikajících vztahů s Francií i zbytkem Evropské unie, stavbu škol a nemocnic v odlehlých částech země zase pomáhají platit fondy z Japonska, Jižní Koreje a Singapuru. Země má mimořádný potenciál pro stavbu vodních elektráren a už teď prodává energetické přebytky za „těžké peníze“ do sousední Číny.

Vientiane je suverénně nejbohatším městem Laosu a projevuje se to i na cenách, které ještě před deseti lety patřily k nejnižším v celé Asii. Měsíční nájem garsoniéry v nové zástavbě na břehu Mekongu, s výhledem do Thajska, dnes přijde cizince na minimálně 600 dolarů. To už je srovnatelné s cenami na druhém břehu, v Thajsku. Naopak při placení večeře, jízdenky nebo hotelu si uvědomíte, že z toho starého dobrého Laosu tu pořád ještě mnohé zůstalo.

