Ramón Navarro: Legendární surfař a ochránce životního prostředí | Reflex.cz

Zní to jako velká romantická legenda. Už trochu ohraná, ale pořád ještě něčím přitažlivým doutná. Surfař čeká na svou životní vlnu. Roky posedává po plážích a čeká, až se přiblíží vodní masa, která jeho prknařskou duši dopraví přímo do nebe – nebo přinejmenším někam tím směrem. A pak se to jednoho dne stane, život obyvatele pobřeží a surfu se promění a spolu s ním si jízdu užije celý svět.

Právě do takové legendy se 7. června před pěti lety prolnul chilský surfař a ochránce přírody Ramón Navarro. Jeho velká životní vlna se přivalila na pobřeží fidžijského ostrova Tavarua – a jak to u dokonalých legend chodí, chybělo málo a vůbec se nestala. Poslechl přesvědčování kamaráda i sliby předpovědi počasí a na poslední chvíli naskočil do letadla ve svém chilském rodišti Punta de Lobos. „Byla to nejdražší letenka, jakou jsem si kdy koupil,“ poznamenává k tomu Ramón Navarro, syn rybáře. „Ale za takovou chvíli bych zaplatil klidně dvojnásob.“

Krajina pro příští generace

Nebyla to nijak obří vlna, zato měla perfektní tvar. Do tubusu rotující vodní stěny by se vešel náklaďák s nekonečným návěsem. Ramón nepředpokládal, že se vlna nakonec zdvihne do bezmála pětimetrové výšky a najel do ní docela hluboko, takže divákům se mohlo zdát, že surfaře pohltila průsvitná tlama, sežvýkala ho miliony litrů vody a rozdrtila o okraj korálového útesu. Nestalo se, a jak se můžete přesvědčit na YouTube, vyjel z vodního tunelu jako vítěz. V surfařské komunitě dodnes zní hlasy, že je to nejlepší tube ride všech dob.

Ramón tenhle úspěch bere s rezervou a připomíná, že další velká vlna může přijít kdekoli a pro kohokoli a zaměřuje svůj čas i energii do ochrany chilských pláží. „Pocházím z hodně chudé rodiny, prakticky všichni příbuzní jsou rybáři. A to bylo pro mě to skvělé vzdělání. Máma s tátou mě prostě učili o oceán pečovat.“ Navarro tak po svém fidžijském úspěchu zintenzivnil snahy o prohlášení části pobřeží poblíž místa, kde vyrůstal, za přírodní rezervaci. „Kdyby nás vláda nevyslyšela nebo kdybychom se to snažili zpeněžit, bylo by to špatně. To místo je úplně panenské, jen útesy a vlny. A já chci, aby takové zůstalo i pro příští generace.“

Zpěněná fakta