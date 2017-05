Peruánská Tacama: Vinařská kolébka Jižní Ameriky produkuje víno prvotřídní kvality | Reflex.cz

Od kolonizace peruánského pobřeží do konce 19. století byla země vinařskou jedničkou Jižní Ameriky. Největší rozkvět zde vinařství zažilo v 17. století, kdy vzrostla poptávka po vínu a piscu především v hornickém regionu Potosí. Tehdy v něm žilo přes čtvrt milionu obyvatel a tvrdá práce v dolech si žádala náležitou tekutou kompenzaci. Pěstování vína v Peru ale nebylo nikdy jednoduché. Réva se sice uchytila v údolích vyprahlého pobřeží i ve vyšší nadmořské výšce ve vnitrozemí, ovšem periodicky se opakující přírodní katastrofy a nepříznivé politické a sociální faktory výrobu vína postupně oslabovaly. Na konci 19. století pak vinařskou tradici téměř definitivně utnula pacifická válka.

První v Peru

Místní vinaři se ale opět snaží prosadit na národním i mezinárodním trhu a oživit dávnou slávu peruánského vína. Mezi nimi je nejznámější vinařství Tacama, které je historicky prvním vinařstvím v Peru a zároveň i nejstarším v celé Jižní Americe. Nachází se v oáze v údolí u města Ica zhruba 300 kilometrů od Limy. Před objevením Ameriky půdu v údolí obdělávali Inkové, kteří zde pěstovali svou tradiční posvátnou rostlinu – koku. Když pobřeží dobyli kolem roku 1540 Španělé, vysadili zde odrůdy vín dovezené z Kanárských ostrovů. Tacama, vůbec první vinice vicekrálovství, měla zásobovat vínem různé církevní řády, které se pomalu usazovaly v hlavním městě Ciudad de Reyes (dnešní Lima). „Právě z Tacamy se šířilo víno a jeho odrůdy do jiných regionů včetně dnešního Chile a Argentiny,“ prohlašuje hrdě Frederic Thibaut, hlavní enolog tacamského vinařství.

Tacama musela přetrpět klimatické změny a zásahy státu do vinařského průmyslu. V roce 1776 zavedla španělská koruna opatření na ochranu trhu, které zakazovalo export vína z peruánského vicekrálovství na Iberský poloostrov. Většina vinic včetně Tacamy se tedy přeorientovala na výrobu pisca a vínu se věnovala jen okrajově. V roce 1889 přešlo vinařství do vlastnictví rodiny Olaechea, která se na začátku 20. století rozhodla tradici vína obnovit. Po první světové válce navázala kontakty s francouzskými pěstiteli vín, dovezla moderní francouzskou technologii a najala francouzské experty. Na rozdíl od mnohých vinic udržela výrobu i navzdory politické nestabilitě, období terorismu či agrární reformě, která nebyla vinařskému průmyslu nakloněna. Od 60. let rodina aktivně spolupracuje s významnými francouzskými enology a stala se jedničkou v regionu v pěstování francouzských odrůd, jako je Petit Verdot, Malbec a Tannat.

Jedním ze zahraničních expertů spolupracujících s vinařstvím je enolog a profesor Pierre-Louis Teissedre z Institutu vína Univerzity v Bordeaux. Pomáhá Tacamě vyvinout to nejlepší víno a účastní se jeho prezentací. Dnes v hotelu Atton v luxusní čtvrti Limy degustujeme jedno bílé víno a tři červená. Pierre-Louis znalecky posuzuje barvu, vůni a chuť jednotlivých vín. „Cítíte vůni maracuji?“ zkouší přítomné hosty, zatímco krouží pod nosem sklenkou sauvignonu. Za chvíli se už potutelně usmívá nad sklenkou červeného Alicante. „Miluji komplikované chutě u vín. Jsou jako ženy,“ pronáší se silným francouzským přízvukem. Tato narychlo sjednaná degustace je jen pro několik vybraných hostů a hrstku novinářů. Vinařství Tacama tak chce oslavit právě schválený zákon, který prohlašuje víno spolu s piscem za kulturní dědictví Peru a oficiálně propaguje jeho výrobu.

Víno pro fajnšmekry

Ředitel vinice José Antonio Olaechea je už pátou generací, která se o Tacamu s láskou stará. Je přesvědčen, že povědomí o peruánském vinařství roste i díky tomu, že Tacama sbírá ocenění na prestižních vinařských soutěžích a budí zájem u významných zahraničních expertů, jako je slavný kritik vín a editor časopisu The Wine Advocate Robert Parker. Ten si v březnu 2016 vůbec poprvé vybral pro hodnocení peruánské víno, Gran Tinto Tres z tacamských vinic. Víno získalo 88 bodů ze 100 a velmi kladný komentář k chuti i vůni. Prostě víno pro fajnšmekry.

Tajemství vína z Tacamy však netkví jen ve velmi propracované technologii výroby. Réva se pěstuje na 250 hektarech v údolí poblíž města Ica, jehož kamenité a písečné podloží, vytvořené ledovcovou činností, poskytuje vynikající podmínky pro pěstování francouzských odrůd. Také místní klima je pro víno vhodné. Údolí je z jedné strany obklopeno pouští, která spolu s mlžným oparem z 50 kilometrů vzdáleného Pacifiku dodává révě potřebné teplo během dne. V noci naopak klesá do vinic chladnější vzduch z And, které se zdvihají do výše na druhé straně údolí. Tento široký teplotní rozsah zaručuje vyváženou kyselost vína a zároveň zachovává veškeré aroma jednotlivých odrůd.

Na skleničku do oázy

Přestože se vinařství Tacama pomalu dostává mezi top výrobce vín, neznamená to, že se zaměřuje jen na prestižní klientelu. Naopak, dalo si za cíl zpopularizovat v Peru koncept ekoturistiky, která skvěle doplňuje klasický turismus. Hacienda leží na turistické trase vedoucí z Limy přes přírodní rezervaci Paracas k záhadným liniím v Nazce. Údolí je také povinnou zastávkou cestovatelů, kteří sem jezdí obdivovat oázu Huacachina a obrovské písečné duny.

Výroba vína a pisca však láká stále více turistů. Tacama pro ně proto připravila okruh vinicemi s výkladem o výrobě vína a pisca. Návštěvníci mohou navštívit i haciendu a obdivovat klasickou architekturu peruánských pobřežních usedlostí. K dispozici jsou ovšem i turistické balíčky pro náročné, které nabízejí degustaci vín s profesionálním sommelierem. Těm nejnáruživějším milovníkům vína se dokonce otevřou dveře do prvního a také jediného podzemního vinného sklepa v Peru, kde ve 200 sudech z francouzského dubu odpočívají ta nejlepší tacamská vína.

Tip autorky

Při cestování po jižním Peru určitě navštivte údolí města Ica. Oáza Huacachina uprostřed pouště vás ohromí. Po sandboardingu a divoké projížďce po nekonečných písečných dunách navíc určitě dostanete chuť na sklenku osvěžujícího vína. Stačí mávnout na taxi, které vás za půl hodinky vysadí u vinařství Tacama. Nezapomeňte se projít po zelených vinicích a navštívit zvonici staré haciendy. Po degustaci vín a vinné pálenky si můžete koupit lahvičku na cestu. Ceny tacamských vín začínají již na 25 nových solech (180 Kč) za základní stolní vína. Láhev oceněného červeného vína Gran Tinto Tres vás vyjde na necelých 400 Kč.