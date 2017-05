Papuánská Goroka Show: Oslavy, za které zaplatí životem tisíce nádherných ptáků | Reflex.cz

Historicky první Goroka Show se konala již v roce 1957. Zorganizovali ji australští úředníci, kteří se během víkendového klání chtěli pochlubit kulturou svých okrsků. Od té doby se v Goroce každoročně schází na sto tanečních skupin z jednotlivých okrsků a snaží se předvést svou kulturu v co nejlepším světle. Dnes má Goroka Show své pevné datum v kalendáři a koná se každoročně o víkendu blízkém dnu nezávislosti země (16. září). V průběhu let se z festivalu stala jedna z nejznámějších a pravděpodobně nejnavštěvovanějších turistických atrakcí tohoto krásného ostrova. Je to příležitost, jak se seznámit s tancem, zpěvem a kulturou desítek kmenů najednou a dostat se s nimi do přímého kontaktu.

Přestože je dnes festival určen zejména turistům, rozhodně se nejedná o žádnou masovou atrakci zaplavenou pobledlými lidmi třímajícími fotoaparáty. Především při pátečním a nedělním programu jsem se cítila mezi domorodci úplně ztracená a ze všech stran na mě doléhal pouze dusot poskoků, zvuk bubnů, vůně bahna, kterým si tanečníci mažou tělo, a sem tam mě na tváři polechtalo ptačí pero. Během show se totiž dostanete do těsné blízkosti všech tanečníků. Můžete si s nimi popovídat, zatancovat či požvýkat nějaký ten betelový ořech…

Každý den až do brzkých odpoledních hodin je taneční aréna určena pouze vám (tedy lidem, co si zaplatí VIP vstupenku – 800 Kč za den) a tanečníkům. Až s druhou odpolední se otevírají brány areálu a dovnitř se nahrnou tisíce lidí, kteří zpovzdáli netrpělivě sledují své blízké a příbuzné v tanečním víření (běžná vstupenka stojí v přepočtu 25 Kč).

Z celého programu se rozhodně vyplatí zhlédnout každodenní ranní nástup všech tanečních skupin. Každou skupinu zde uvádí jeden jejich představený nesoucí ceduli s názvem vesnice a provincie. Již o pár hodin později se pomalu začnou všechny skupiny splétat a slévat dohromady a i zpěv jednotlivých vesnic se spojí do jednotného, ne snad nepříjemného, ale rozhodně neopakovatelného hluku. Velmi melodického a sem tam s maličko vystupujícím zpěvem té či oné vesnice, která se chce předvést v tom nejlepším světle.

Blátiví muži

Z tanečních skupin rozhodně nepřehlédnete Asaro Mud Men (blátivé muže) z provincie Simbu. Jedna legenda říká, že blátiví muži byli nuceni vstoupit do řeky Asaro, aby se tam ukryli před svými nepřáteli. Až po setmění je nepřátelé viděli vystupovat z blátivých břehů kompletně pokryté blátem a věřili, že se jedná o duchy. Tím Asarové válku vyhráli a od té doby se do boje malují bahnem. Hliněné hlavy ale údajně vznikly až o něco později, neboť Asarové věřili, že bahno jejich řeky je otrávené a nelze ho dávat na obličej. Proto si bahno dávali jen na tělo a na obličej si začali později vyrábět masky z jílu, který se nacházel poblíž jejich vesnice. Hliněné hlavy zdobí krátkýma či dlouhýma ušima a dlouhým spojeným obočím sahajícím až k uším.

Blátiví muži se při svém tanci pohybují jen velmi pomalu a v ruce třímají listoví. Když na vás pak namíří šíp či oštěp, jistě vám hrůzou přeběhne mráz po zádech a uvědomíte si smysl jejich maskování. Určitě stojí za to, zkusit si jejich hliněnou masku nasadit a žasnout nad tím, jak s tou váhou na hlavě tři dny festivalu přežijí. Dalším velmi známým kmenem jsou muži kmene Huli z oblasti Tari, ležící ve středohoří Papuy. Známí jsou také pod názvem wig-men. „Hulíci“ si malují obličeje žlutou, červenou a bílou barvou. Ze svých vlastních vlasů si pak vyrábějí „paruky“, které vypadají spíše jako klobouky či křídla. Ty pak ještě složitě zdobí nejen peřím rajek, ale i barevných papoušků. Nezbytným doplňkem jejich vzhledu je velmi nebezpečná bojová sekera opatřená jedním pařátem kasuára.

Vzadu na jejich krcích si pak můžete všimnout ozdob, jimž dominuje velký zobák zoborožce. V kmenech Huli žijí muži a ženy odděleně ve velkých skupinových domech. Ženy jsou v těchto kmenech opravdu dominantní a nezřídka způsobují neposlušným mužům i různá zranění. Muži si proto vyvinuli rituály na obranu proti svým ženám. Přesto je ale i tady mužům dovoleno oženit se s více ženami najednou, zatímco žena smí mít jen jednoho muže. Muž při svatením obřadu musí za ženu řádně zaplatit, poté s ní odchází do její vesnice a obstará jí dům a políčka k obživě. Manželství je pak plně platné, až když žena porodí první dítě.

Mými jednoznačnými favority se ale stali tanečníci a tanečníce z provincie Enga. Ti zdobí své obličeje černě, žlutě, červeně a bíle. Muži i ženy pak nosí dlouhé sukně, které se při jejich jednoduchém pohybu v kolenou nadzvedávají. Dlouhá řada tanečníků Enga pak jakoby rezonuje zvukem bubnů zvaných kundu, šustotem dlouhých sukní a natřásáním velkých klobouků dozdobených perem z rajky překrásné (Astrapia splendidissima). Lidé z Enga žijí ve striktně pohlavně rozdělených společenstvích stejně jako Huliové. Mladí muži navíc při inicializaci podstupují rituální mytí očí, aby se tak zbavili zkaženosti z dřívějších nestoudných pohledů na ženy.

Uctívání starce

O poznání pohyblivější a méně nastrojené pak bývají kmeny z pobřežních oblastí. Zvláště muži, kteří svá těla natírají vonným olejem a jinak jsou oděni jen do pásů z bílých mušliček zavinutců, působí úchvatně. Jejich složité až akrobatické tance jsou doprovázeny hrou na bubínky z bambusu či chřestěním dalších nástrojů z mušlí.

Ostatní kmeny z nížin jsou pak od ostatních odlišitelné díky zářivě žluté a bílé barvě na těle. Také jejich tance jsou od pohledu lehčí a vzdušnější. To tanečníci ze Simbu jsou v pohyblivosti jejich pravým opakem. Jejich skupinu najdete zajisté někde u plotu arény na vyvýšeném místě. Všichni členové skupiny totiž při tanci sedí a pouze potřásají hlavami bohatě zdobenými peřím z kasuára. Dalším jejich ritualizovaným pohybem je vzájemné poklepávání či drbání za zády, což symbolizuje drbání kříže léčivou rostlinou podobnou kopřivě – také léčící revma.

Velmi zajímavým tancem je konečně i hadí tanec, kdy dospělí i děti nesou nad hlavami vycpaného dlouhého hada. Ten se pak do rytmu bubnů vlní a kroutí davem lidí a mezi tanečníky ostatních skupin. Tento druh tance pochází z oblasti Lufa poblíž Goroky. Tanečníci tím uctívaji sílu a moudrost hada, zároveň si udobřují hady jedovaté a prosí o ochranu před uštknutím. Moudrost a síla starců je uctívána i během tance z kmene Gasa Gasa. Tento kmen nastrojí jedno ze svých dětí do podoby plešatého a vousatého trpaslíka. Toho pak v tanci doprovázejí a jejich velkou atrakcí, vzbuzující nadšení všech turistů, je pleskání si na zadky.

Ohrožené rajky?

Pro mnoho lidí představuje festival oddechový víkend, během kterého se věnují jen pozorování tanečníků, oslavám, setkávání s přáteli a popíjení alkoholu. Jiní se sem naopak vydávají kvůli studiu (mnozí etnografové) či práci (firmy vystavující v přilehlých prostorách). Nejinak tomu bylo i u mě, když jsem se připojila ke skupině zaměstanců Papua New Guinea Institute of Biological Research. Skupina jejich ornitologů a dobrovolníků se již třetím rokem snaží zmapovat diverzitu a počet použitého ptačího peří, zaznamenat jeho původ, cenu, stáří a přibližný počet jedinců, ze kterých pera pocházejí. Sesbíraná data se pak snaží porovnat s těmi z 50. let.

Během víkendu jsme napočítali přes 18 300 ptačích jedinců, kteří položili život jen proto, aby zdobili hlavy tanečníků. Každý z mužů či žen na sobě měl peří ze tří až jedenácti ptačích druhů a až 46 jedinců. Nejvíce používaná byla dlouhá ocasní pera astapií (Astrapia splendidissima, Astrapia stephaniae) a pera z hlav rajek dlouhoperých (Pteridophora alberti). Naopak rajky rodu paradisaea a rajka královská (Cicinnurus regius) jsou jako ozdobný prvek používány celé. Počet zabitých jedinců se může zdát vysoký, přesto je víceméně stejný, či dokonce nižší než počet jedinců použitých při oslavách v 50. letech.

Tehdy zde David Frederick Attenborough napočítal peří patřící 20 500 až 22 000 jedincům. Od tanečníků jsme navíc zjistili, že většina ozdob se dědí často z generace na generaci a využívá se přinejmenším po několik let až do jejich zničení. Překrásné kusy jsou pak v rodinách uchovávány jako poklad ve speciálních pouzdrech a jejich majitelé jsou na ně náležitě hrdí. Zdá se tedy, že hrozbou pro rajky tohoto krásného ostrova jsou spíše neukáznění turisté, kteří za jediné dopoledne skoupili na desítky zabitých a vycpaných jedinců i přes všudypřítomná upozornění na zákaz vývozu těchto produktů.

