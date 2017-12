Slam poetry: Poezie je mrtvá, ať žije poezie!

O co se vlastně jedná? To nelze přesně definovat. Poetry slam – u nás mnohem více používaný výraz slam poetry – je směsí stand up humoru, filosofie, performativy, emocí, ale především poezie. Její kořeny sahají do USA, odkud se postupem času rozšířila do celého světa. Výjimkou není ani Česká republika, kde se zrodila po roce 2000. Zde si našla své místo nejen mezi umělci, ale především diváky, kterých je čím dál více.