11 nejlepších hlášek českého fotbalu: Když koučuju, tak koučuju. Když souložím, tak souložím

Fotbal nemá logiku, ale zato má reprezentativní výběr neuvěřitelných výroků hráčů, trenérů, bafuňářů i sportovních komentátorů. Zástupce šéfredaktora deníku Sport Štěpán Filípek svůj dva roky starý knižní hit doplnil o četné nové citáty, co by se daly tesat do břevna, a vydává Zlatá slova českého fotbalu znovu. Pokochejte se výběrem toho nejzábavnějšího, čím nás lidi, co se motají kolem kulatého nesmyslu, v novém miléniu oblažili.