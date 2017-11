Aféra #MeToo nekončí: Británie volá po angažmá intimních režisérů u erotických scén

Od propuknutí aféry Harveyho Weinsteina, který v minulosti sexuálně obtěžoval mnohé hollywoodské herečky, uplynuly bezmála dva měsíce. Na skandál se od té doby nabalily desítky, ne-li stovky, dalších obvinění. Ztráta britského ministra obrany ještě šla oželet. To se ale nedá říct o House of Cards. Jestli někdo očekával rychlé vyšumění kauzy, mýlil se. Vypadá to, že s námi ještě chvíli zůstane. Nyní se začalo mluvit o ochraně herců během natáčení intimních scén.

Herci se objektivně řečeno ve svém řemeslu pohybují na hraně světa, ve kterém je ve jménu umění dovoleno všechno. Dotyky, polibky i odhalená těla patří, jak se říká, k jejich každodennímu chlebu. Podle pohybové režisérky Ity O’Brienové je proto třeba zvýšit ochranu herců před zneužíváním této části jejich profese jinými aktéry na place.

V britském týdeníku The Stage zveřejnila seznam pravidel, k jejichž dodržování by se ideálně měly štáby dobrovolně zavazovat. Mezi pravidla by patřil zákaz požadování svlékání se a simulace sexu během castingů, jistota, že všichni účinkující přesně ví, co se od nich během natáčení intimních scén očekává, omezení počtu členů štábu u takového natáčení nebo třeba zajištění toho, aby měli herci po ruce župany.

Kromě těchto dílčích změn však O’Brienová navrhuje také angažmá zvláštního režiséra, který by dohlížel na korektní chování všech účastníků natáčení ožehavých scén. V tomto ohledu se s pohybovou režisérkou ne všichni shodnou. Předsedkyně organizace Ženy ve filmu a televizi Kate Kinninmontová v rozhovoru pro Guardian řekla, že by stačilo, kdyby se štáb na výrobě těchto scén dopředu domluvil.

Nedocházelo by pak podle ní k situacím, kdy režisér běžně řekne: „Vy to tady dělejte a my se budeme dívat.“ Od herců se nyní automaticky očekává, že se s intimními scénami budou umět popasovat a že se vyjadřování intimity na kameru nemusí učit, znají ji přece z osobních životů. To však především u začínajících herců nemusí vůbec platit. Z britských hereckých kuloárů tak nyní opatrně zaznívá, že by se běžné postupy používané při castinzích i natáčeních mohly v budoucnu změnit.

Výrazná nevole vůči tomuto ozvuku Weinsteinovy aféry se zatím neprojevila. Těžko si představit, kdo by proti rozumnému implementování některých pravidel navržených O’Brienovou mohl vznést námitky. Nemá ostatně chránit pouze ženy, ale také muže.