Rychlé šípy pro 21. století, to je dětská sci-fi kniha „H2O a tajná vodní mise“

Legendární český spisovatel Jaroslav Foglar by nad novou dětskou knihou „H 2 O a tajná vodní mise“zřejmě spokojeně zamručel. Podobně jako jeho Rychlé šípy se jedná o vtipné dílo se vzdělávacím podtextem a poutavým obrazovým doprovodem. Jinak je ale všechno jinak. Foglarova patetičnost a nekonečné poučování jsou nahrazeny moderním přístupem a neotřelými nápady.

Kdo z nás by nesnil. Dokonce tak ve své volební knize činí i budoucí premiér Andrej Babiš. Na rozdíl od něj ale spisovatel Petr Stančík a ilustrátorka Galina Miklínová ve své nové knize „H 2 O a tajná vodní mise“ nikoho nerozčílí, nemanipulují lidmi, naopak uchvacují přímočarým jazykem a propracovanými kresbami. Vše je přizpůsobeno dětskému pohledu (kniha ale není pro úplně malé děti), i když mnohá přirovnání a poučení platí samozřejmě i pro dospělé.

Ve vzorci vody H 2 O jsou ukryti hlavní hrdinové knihy Hugo, Hubert a Ofélie. Vytvoří svůj vlastní klan a s pomocí takzvaného „zmenšovátka“ podnikají dobrodružné výpravy. Proti nim stojí šílený profesor Hermenegild Vulpes, který s pomocí moderních technologií kuje proti školákům pikle, ale protože jsme v knize pro děti, dobro zvítězí.

Autoři si na rozdíl od mnoha jiných knih zvolili poměrně netradiční formu, jak při poutavém čtení děti také trochu vzdělávat. Jejich poznámky jsou ale poučné i pro dospělé, protože některé věci ze školy většina z nás již dávno zapomněla. Na okrajích stránek tak můžeme najít nejenom vysvětlující obrázky Galiny Miklínové, ale i krátký popis, co některé věci představují. Vtipné je, že se na těchto místech dokonce objeví i recepty na oblíbené jídlo či pití hlavních hrdinů.

Přinutit dnes děti ke čtení a prohlížení si knih, není vždy jednoduché, protož konkurence compů, mobilů a iPadů je drtivá. Kniha „H 2 O a tajná vodní mise“ je ale pojata tak moderně, že by se to mohlo podařit. Navíc dílo, které vydalo nakladatelství Abramis, je perfektně zpracováno i po stránce grafické a typografické. Mohlo by se tak stát dobrým dárkem na Vánoce.

Zárukou kvality jsou i oba autoři.

Galina Miklínová je autorkou oblíbeného večerníčku O Kanafáskovi a pěti autorských krátkých filmů. Se spisovatelem Pavlem Šrutem má „na svědomí“ i velmi úspěšnou trilogii Lichožrouti. Na motivy prvního dílu natočila také celovečerní animovaný film, na který přišlo do českých kin přes 300 tisíc diváků.

Petr Stančík zase pro děti napsal pohádkový horor „Mrkev ho vcucla pod zem“, čtyři napínavá dobrodružství „Jezevce Chrujdy“ i knihu „O Díře z Trychtýře“, provrtanou opravdovou dírou. Pro dospělé čtenáře jsou pak určeny jeho prózy Pérák, Mlýn na mumie a Andělí vejce.