Nepřesaditelný: Je to tady! Film Igora Chauna o Jiřím X. Doležalovi jde do kin

Když jsme si v redakci usmysleli, že letos na festival do Varů přivezeme jako tištěný časopis film, bylo v tom něco furiant­ského a bláznivého, něco, co nás bavilo hlavně tím, jak je to nepravděpodobné. Jenomže světový rekordman v produkci osmdesátiminutových dokumentů Igor Chaun nakonec zvládl natáčení v šibeničním termínu a film JXD: Nepřesaditelný o našem redakčním kolegovi začal žít svým vlastním, veřejným životem.

Po karlovarské festivalové premiéře jsme ho pustili na Colours of Ostrava, kde se nám fleška s filmem ztratila a pak zase našla, takže jsme museli posunout začátek projekce, následoval výpad na Letní filmovou školu do Uherského Hradiště, kde na něj v záloze čekal úskočný redaktor Respektu, dřevní období snímku ukončila do značné míry improvizovaná podzimní šňůra po několika městech (Litomyšl, Vsetín, Bílovec, Olomouc), kde redakční bojůvka JXD–Chaun film nejen pouštěla, ale zároveň k němu během besed přikládala pádný výklad.

Trampský, vlastně dost nezávazný osud filmu tímto týdnem končí. Nepřesaditelný konečně přichází do sítě českých kin, kde bude vystaven vůni pražené kukuřice a nemilosrdné konkurenci amerických blockbusterů. Dobře víme, že i nás může utlouct Thor svým kladivem bohů, jenomže kdo se bojí, nesmí do multiplexu. My strach nemáme! Věříme, že nekompromisní sonda jednoho českého novináře až na dno vlastní duše zaujme i nečtenáře nebo budoucí čtenáře Reflexu, Jiřího domovské redakce.