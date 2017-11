Slavný komik Louis C.K. byl obviněn pěti ženami ze sexuálního obtěžování

Současná světová jednička na poli stand-up comedy je další z řady slavných osobností, které byly v posledních týdnech obviněny z nevhodného sexuálního chování. O americkém komikovi, jenž v rámci letošního světového turné vystoupil i před pražským publikem, prý v branži kolovaly podobné zvěsti již delší dobu. Do současnosti o nich ale nikdo veřejně nepromluvil. Deníku The New York Times se nyní podařilo dát dohromady výpovědi hned pěti žen, jejichž zkušenosti jsou si v mnohém podobné.

V roce 2002 se komičkám Julii Wolov a Daně Min Goodman podařilo získat první větší kšeft. A to na festivalu U.S. Comedy Arts v Aspenu, kde byl i Louis C.K. Ten je po vystoupení pozval na panáka do svého hotelového pokoje, s čímž obě ženy souhlasily. Jak sami přiznávají v rozhovoru pro The New York Times, bary byly již zavřené a obě chtěly úspěch oslavit. K Louimu navíc tehdy Dana i Julia vzhlížely.

Louis C.K. se dle výpovědi žen záhy po vstupu do pokoje zeptal, jestli by mohl z kalhot vyndat penis. Komičky se domnívaly, že si dělá legraci a začaly se smát. On tak ale údajně opravdu učinil, následně se dokonce zcela svlékl a začal masturbovat. Ženy popsali, že se nejdříve cítily naprosto paralyzované ale poté, co Louis C.K. ejakuloval, z pokoje utekly. Následně nevěděly, jestli to, co se stalo, bylo kriminálním činem, a tak policii nevolaly. Rozhodly se ale o incidentu nemlčet a začaly o něm mluvit s kolegy. U těch se ale nesetkaly s přílišným pochopením.

„Lidé před námi couvali. Uplynulo sotva 24 hodin od doby, co jsme utekly z jeho pokoje a už jsme pocítily ostrou reakci,“ vzpomíná Julia Wolov. Přes agenty se měly tehdy dozvědět, že vlivný manažer Louiho C.K. Dave Becky zuří a žádá, aby komičky o incidentu dále nemluvily. Ze strachu z možných následků komičky poslechly.

Podobnou zkušenost zažila i Abby Schachner. Louis C.K. měl v roce 2003 při jednom z jejich telefonních rozhovorů údajně masturbovat a popisovat jí své sexuální fantazie. Další žena pod záminkou anonymity přiznala, že ji v době natáčení The Chris Rock Show Louis C.K. požádal o to, aby seděla v jeho kanceláři, zatímco bude masturbovat. Mladá žena to akceptovala. Navzdory tomu, že to nepovažovala za správné. Louis C.K. byl ale tehdy hlavním producentem a měl údajně zneužít své postavení. Její kolega z produkce pak potvrdil, že mu o incidentu vyprávěla již tehdy na konci 90. let.

Poslední ženou, která se nebála vystoupit je Rebecca Corry. V roce 2005 se slavným komikem pracovala na pilotním dílu k novému seriálu a zažila velmi podobnou situaci jako ostatní.

„Naklonil se tehdy blízko k mému obličeji a řekl mi, jestli se může na něco zeptat. Odpověděla jsem, že ano a on se zeptal, jestli můžeme jít spolu ke mně do šatny, aby přede mnou mohl masturbovat,“ uvedla Rebecca Corry v rozhovoru pro The New York Times.

Začínající komička to odmítla a poukázala na fakt, že Louis měl tehdy malou dceru a těhotnou manželku. Slavnější kolega měl údajně zčervenat a odpovědět, že „má své problémy“. Corry se pak obrátila na producenty úvodního dílu Courteney Cox (Monica ze seriálu Přátelé) a Davida Arquetta. Ty jí tehdy nabídly, že natáčení klidně zcela zruší. Na to nakonec nedošlo, nicméně Courtney Cox incident zpětně potvrdila a přiznala, že byla tehdy rozzuřená a v šoku.

Celá situace měla dohru o mnoho let později, kdy Louis C.K. údajně Corry zavolal a omlouval se jí za to, že ji tehdy dostrkal do koupelny. Překvapená herečka mu vysvětlila, co se mezi nimi vlastně stalo a slavný komik se opět omluvil. Kvůli původnímu vyjádření se ale Corry domnívá, že zdaleka nebyla jediná.

Louis C.K. vzkázal skrze své agenty, že obvinění nebude nijak komentovat. Zároveň zrušil premiéru svého filmu „I Love You, Daddy“ a také vystoupení v talk show Stephena Colberta.