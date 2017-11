Ve středu začíná festival středoevropského filmu, představí mimo jiné očekávanou Miladu

Jako první bude mít na festivalu pomyslné slovo film mladé polské režisérky Marie Sadowské, která na festivalu představí svůj film Umění milování. Životopisné drama se vrací do sousedního Polska, do tuhého socialismu 70. let. Polské společnosti vládne nejen komunistická diktatura – sužují ji také konvence a rigidní katolická církev, kterou pobouří kniha mladé sexuoložky Michaliny Wisłocké. Ta uvedla knihu, jejíž název nese tento úvodní festivalový film. Publikací knihy tak otevřela nejen tabuizovaná sexuální témata, ale také bolavá místa polské společnosti, která byla konzervativní a nepřipravená na tuto pomyslnou sexuální revoluci.

Úvodní snímek otevře festival již zítra v 19:45 v kině Atlas. Následovat však budou i mnohá další lákadla. Druhý festivalový večer se představí český film, který uvede jeho režisér David Mrnka a hosté Vica Kerekes a Hanka Vágnerová. Jedná se o očekávanou premiéru filmu Milada (ČR 2017) o životních osudech Milady Horákové, ženy, kterou popravil i přes mezinárodní odpor a protesty světových osobností československý komunistický režim.

„Letošní festival představí několik filmů v české premiéře, které již získaly ve své zemi mnohá ocenění. Těšit se můžete např. na snímek Štěstí světa (Polsko 2016), který přijede představit scenárista a uznávaný režisér Michal Rosa,“ uvedl ředitel festivalu 3Kino Miloš Máca.

Festivalu budou letos dominovat filmy Visegrádské skupiny, tedy polského, maďarského, českého a slovenského filmu. Dominantní bude již zmiňované Polsko, kdy například od zmiňovaného režiséra Michala Rosy budou moci diváci porovnat vícero filmů.