Hvězdné války: Prvních pět let s Mickey Mousem na tričku Lukea Skywalkera

„Potřebuji někoho, kdo mi ukáže, kam v tomhle všem patřím.“ Tak tohle jsme od protagonistky nových Hvězdných válek, nebojácné bojovnice Ray, vážně nečekali. V ukázce na očekávanou VIII. epizodu hvězdněválečné ságy s podtitulem Poslední Jedi vyzývá Rey kohosi k tomu, aby ji vedl na cestě k poznání života, vesmíru a vůbec; a ačkoliv si všichni od konce předcházejícího snímku Síla se probouzí myslíme, že o to žádá starého dobráka Lukea Skywalkera, z ukázky na následující dobrodružství vyplývá něco jiného: totiž že o to žádá opovrženíhodného záporáka Kylo Rena.

Takže co to bude, Hvězdné války? Obrátíte dobro ve zlo? Uděláte z hrdinů padouchy a z padouchů hrdiny? Internetové uzly filmových nadšenců a fanatiků do „Star Wars“ zvlášť se v tuto chvíli otřásají také burácivými diskuzemi ohledně toho, zda Luke Skywalker, hrdina předcházejících epizod, nakonec sám není tím, kdo přejde od světlé strany galaktické Síly na tu temnou; podle některých teorií tomu napovídá jeho pozice na plakátech na osmou epizodu, kde se jeho tvář objevuje ne v popředí, ale v pozadí – na stejném místě, z jakého shlížel u dřívějších snímků na hrdiny plechový sípající ksicht zlovolného Dartha Vadera.

Je snad tedy načase pozvednout nad hlavu světelné meče (stlučené podomácku ze zářivky a papundeklu) a volat: „Cos to učinil, Disney? Cos to provedl s našimi Hvězdnými válkami?“

Ne. Hlavně ne tak rychle. Hvězdné války nejsou naše. Hvězdné války naše nikdy nebyly. Hvězdné války dnes patří přesně pět let společnosti Disney, která je koupila od člověka, kterému patřily předtím – od George Lucase, který si je celé vymyslel. 30. října 2012 prostě Lucas celý ten balík vesmírné mytologie vzal a předal je na hraní maníkům s Mickey Mousem na tričku, kteří od něj (včetně Hvězdných válek) koupili celou jeho společnost Lucasfilm za 4,05 miliardy dolarů.

Lucas měl v té době za sebou šestidílnou ságu, vybudovanou z původní trilogie epizod IV – VI, a prequelovou trilogii epizod I – III (nehledě na související monumentální frančízu všeho možného pod značkou Star Wars); otázkou bylo, co s Hvězdnými válkami provede Disney – a zda do nich napere ještě víc mickeymousů, než jich do nich narval sám Lucas v podobě ewoků a Jar Jar Binkse.

Uběhlo pět let; ale zdá se, že je pořád ještě brzy na to soudit, co z toho vlastně vyleze. Ne, Hvězdné války pod Disneyem se neproměnily v přehlídku veselých chlupáčů mlátících se po hlavách plyšovými lightsabery. Nesplnilo se ale ani to, co předesílal tvůrce prvních disneyovských Hvězdných válek, režisér J. J. Abrams, když mluvil o tom, že v poušti v jeho epizodě Síla se probouzí budou hrdinové zakopávat o kosti nenáviděného Jar Jar Binkse. Hvězdné války v disneovském žoldu nám naservírovaly zatím od všeho trochu: trochu to bylo úplně na prd, trochu to bylo úžasné.

Na prd bylo to, co divákům předvedly v první disneyovské epizodě Síla se probouzí. Nešlo v ní o nic jiného než o převyprávění Lucasovy nejstarší epizody přes kopírák, jen s emancipovanou dívkou v kladné roli, hipsterem na Xanaxu v roli záporáka a s mocnou dávkou honimírské nostalgie. Nic nového pod sluncem.

Jenže Disney je koumák a mezi tuto sedmou a následující osmou epizodu vložil první ze snímků, které mají vyplňovat čekání na nové epizody (protože co by to bylo za rok, kdyby se v kinech neobjevily žádné nové Hvězdné války) a současně rozšiřovat jejich narativní vesmír. Ten film nesl titul Rogue One: A Star Wars Story a naservíroval divákům přesně to, v čem nová epizoda zklamala: něco nového, něco, co nečekali – včetně cynického robota a tuze temného vyznění.

Zatím to tedy bylo jako na houpačce. Síla se probouzí nepřinesla nic nového, zatímco Rogue One se dá v klidu považovat za vydařenější než všechny Lucasovy epizody I – III dohromady. A teď Disneyho suďte.

Je dost možné, že epizoda VIII, Poslední Jedi, se navzdory překvapivému dění v trailerech nakonec bude držet při zemi stejně jako předchozí Síla se probouzí. Jak se říká v Malé Velké Británii, „možno jů, možno ní“. A v plném proudu jsou už přípravy na další vyplňující film, který bude celý o Hanovi Solo (a bude se jmenovat Solo: A Star Wars Story) a který teď poté, co z něj Disney vykopal jednoho mladého nadějného režiséra za druhým, nakonec režíruje (a skoro celý přetáčí) renomovaný Ron Howard. A Ron Howard umí dělat jak skvělé věci, tak strašné věci. Uvidíme.

Existuje mnohem víc pohledů na to, jak se na disneyho vliv na Hvězdné války coby na určitou moderní mytologii dívat; osobně například pořád ještě čekám na nějaký pořádný důvod, proč by mě měl ten příběh po definitivním uzavření původního vyprávění o Darthovi Vaderovi vůbec zajímat; a kapitolou samo o sobě je pak například i to, jak nové filmy zasahují do původních kanonických příběhů, jimiž rozvíjely univerzum Hvězdných válek související knihy a komiksy – to vše Disney odmávl do kategorie „Legend“, čili dobrodružství, která se vyprávějí po galaxii, ale nejsou relevantní tomu, co se děje v kanonické „skutečnosti“, již nyní odvyprávějí nové filmy; a nové knihy; a nové komiksy. Je díky tomu vesmír Hvězdných válek chudší, nebo bohatší? To ukáže čas. Koneckonců, Hvězdné války se odehrávají „před dávnými časy v jedné předaleké galaxii“.

A než se celý ten příběh přes ticho vesmíru poskládá dohromady, posviští i k našim očím, uším a duším ještě pěknou dobu přes propast mnoha a mnoha světelných let.