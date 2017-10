Vlado Mečiar žije! Dokumentem o něm bude zítra zahájen jihlavský festival. Podívejte se na trailer

O dokumentárním snímku z produkce televize HBO, jejíž diváci ho mohli vidět už 14. října (a nyní je kdykoli k přehrání na kanále HBO GO), od devětadvacetileté režisérky Terezy Nvotové, jsme už psali. Autorka dokumentu Ježíš je normální! nebo letošní Špíny sleduje bývalého slovenského politika Vladimíra Mečiara a jeho dopad na slovenskou společnost.

Po pádu komunistického režimu se do konkurzu na ministra vnitra přihlásil do té doby nikomu neznámý právník z maloměsta – Vladimír Mečiar. Ten se po výhře dostává až na politický vrchol, odtud vládne zemi bez skrupulí a za pomoci v demokratickém zřízení těžko pochopitelných praktik... V době Sametové revoluce byl filmařce a herečce z umělecké rodiny jeden rok. V posledních letech nahlédla, že by si muž, na nějž si jako malá hrávala s kamarádkami na dvorku, zasloužil filmový portrét – a ona zase jakousi formu terapie: Když to natočím, možná to všechno pochopím.

Ji.hlava, respektive její 21. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů, proběhne ve dnech 24.–29. října. Rok od roku košatější a lákavější program letos nabídne 342 filmů. Highlighty čili chystané pecky? Fůra! Třeba právě Mečiar nebo Hranice práce Apoleny Rychlíkové, která sleduje novinářku a aktivistku Sašu Uhlovou v těch nejnamáhavějších a zároveň nejhůře placených zaměstnáních, jaká si dokážete představit. Anebo retrospektiva francouzského filmaře a antropologa Jeana Rouche, od jehož narození letos uplynulo sto let, a jak zaostření na Velkou říjnovou socialistickou revoluci a Vladimíra Iljiče, tak fokus „od Ronalda po Donalda“ v sekci Americký rok. Mimochodem, Jihlava letos učinila další krok vstříc hranému filmu. #NoveVaryNeboCo?