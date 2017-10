Britské historické seriály jedou. Stejně jako herečka Jenna Colemanová jako královna Viktorie

Jennu Colemanovou české publikum dosud znalo především z kultovního sci-fi seriálu Pán času (Doctor Who). Ve Viktorii, seriálu na IMDb.com hodnoceném vysokou známkou 8,2, hraje mladinkou královnu, jež se snaží sebevědomě vládnout a zároveň si užívat čerstvého manželství (a posléze také prvních z celkem devíti potomků), po boku svého skutečného přítele Toma Hughese. S představitelem prince Alberta chodí už dva roky, drží to ovšem pod pokličkou. S omluvou odmítla mluvit o Hughesovi jako o romantickém partnerovi, ale o zcela zjevně fungující chemii před kamerou pár slov utrousila: „Albert je logik a metodik, zatímco Viktorie je impulzivní a vášnivá. Tihle dva naprosto rozdílní lidé spolu báječně ladí, jako jin a jang.“

Seriál z dílny uznávané spisovatelky a scenáristky Daisy Goodwinové mapuje rané období vlády jedné z největších panovnic historie. Velkolepý výpravný seriál čerpá ze skutečných událostí a podrobných deníků samotné královny a vykresluje její proměnu ze spontánní osmnáctileté dívky v dospělou ženu, matku a panovnici Spojeného království Velké Británie. Silný příběh zahrnuje celou škálu postav od příslušníků horních vrstev královského dvora až po ty nejnižší služebníky; vypráví o vášnivých milostných aférách, mocenských bojích a neopětované lásce. V jeho centru stojí silná, komplikovaná a tvrdohlavá královnička, s níž se možná budeme setkávat ještě po čtyři další série - ačkoli podepsaného prý zatím není vůbec nic.

Ačkoli scénáře herci dostávali do rukou docela pozdě, leckdy pouze týden před samotným natáčením, patriotka a milovnice britské historie Jenna Colemanová si Viktorii pečlivě nastudovala předem. „Měla jsem k ruce její deníkové zápisky (uživatelům internetu ve Velké Británii jsou online zdarma k dispozici skeny všech 122 sešitů Viktoriiných denních záznamů; pozn. red.), tedy její okamžité reakce na všednodenní zážitky i na velké věci celostátního, dokonce nadnárodního významu. Bohužel byly editované, cenzurované. Ale jak dobře vědí zájemci o historii, doba i život královny Viktorie jsou velmi dobře zmapované, pročítáním dobových textů a studií bych mohla strávit celý život… Mladá královna musela dlouho bojovat za svou nezávislost – na matce i na vtíravých poradcích. Nakonec se jako jedenadvacetiletá vdává a jako čerstvě zamilovaná si chce všechno užít, romantické líbánky, charismatického manžela… A najednou bum – čeká dítě a všichni jí všechno zakazují, měla by si prý dát přestávku od vládnutí, držet se doma… Když konečně porodí malou Viktorii, nutí ji celý dvůr doslova ani nevstávat z postele, čemuž se ona samozřejmě vzepře. Jenže jakmile se vrátí k řízení státu, prakticky okamžitě, do tří měsíců, otěhotní znova. Jak si napíše do deníku: ,Jediná věc, které se děsím!´ Obecně se soudí, že nebyla svým dětem dobrou mámou, že postrádala vřelost. Svým starším potomkům opakovala: ,Zničily jste mi prvních pár let manželství.´ A: ,Vypadaly jste jako žáby, když jste se narodily.´ Ale když čtete její deníky, píše o dětech v každé druhé větě. U prvorozené Viktorie si zapisuje každý úsměv, každou věc, co to mimino udělalo. Prostě jen nesnášela tu nemohoucnost těhotenství, to je celé. Takže si jich užila devět.“

Rozhovor s „královnou Viktorií“ si přečtete v Reflexu č. 42, který vychází 19. října, a v následujícím žebříčku se seznamte s pěticí nejlepších britských historických seriálů podle Reflexu.

1) The Crown (2016, 2017; Netflix)

Někdejší zeť Karla Schwarzenberga, už na dva Oscary nominovaný scenárista Peter Morgan, docela troufale přišel s poměrně nedávnou historií: už druhá řada jeho loňského seriálu The Crown sleduje politické i vztahové peripetie královny Alžběty II., provede nás tedy druhou půlí 20. století.

2) Wolf Hall (2015; BBC)

Prozaička Hilary Mantelová nezískala za románovou předlohu téhle skvostné šestidílné minisérie Man Bookerovu cenu nadarmo. U dvora Jindřicha VIII. stoupá k hvězdné slávě kovářův syn Thomas Cromwell, kterého fantasticky zahrál Mark Rylance.

3) Tudorovci (2007–2010; Showtime)

A opět Jindřich VIII. Tudor, tentokrát v seriálu plném honosných kostýmů a nadupaných dekoltů nebo rovnou nahoty. Jonathan Rhys Meyers jako nevěrný král a Natalie Dormerová ze Hry o trůny jako Anna Boleynová ve scénáři Michaela Hirsta, scenáristy dvou velkofilmů o královně Alžbětě.

4) Královna Alžběta (2006; HBO)

Panenská královna, dcera Jindřicha VIII., byla inteligentní, tvrdá, nezávislá žena – kdo by ji asi tak mohl hrát? Dame Helen Mirrenová, která se s vizáží a projevem šlechtičny už nejspíš narodila. Dream team v čele s režisérem Tomem Hooperem získal za dvoudílnou, tedy ani ne čtyřhodinovou minisérii hned tři Zlaté glóby.

5) Bílá královna (2013; BBC)

Příběh lásky a chtíče, svádění a podvodů, zrady a vražd je viděn očima Alžběty Woodvillové, Lady Markéty Beaufortové a Anny Nevillové, bojovnic o anglický trůn. Píše se rok 1464 a Anglie se před nástupem Tudorovců na trůn ocitla uprostřed Války růží. Bude král z rodu Yorků, nebo z rodu Lancasterů?